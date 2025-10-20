Botafogo estreia novo piso do ginásio para o NBB; veja fotos

O Botafogo estreia no Novo Basquete Brasil 2025/2026 nesta segunda-feira (20), às 20h, de Brasília, e mostrará uma novidade em seu ginásio. O Oscar Zelaya, na sede de General Severiano, está de piso novo e será inaugurado na partida contra o Fortaleza Basquete Cearense.

continua após a publicidade

➡️ Santi Rodríguez se destaca e mostra confiança no Botafogo

➡️ Zaga do Botafogo faz bom jogo e segura um Ceará pouco inspirado

O piso do Glorioso, aplicado pela empresa Recoma, estava no Oscar Zelaya desde a primeira participação do clube, foi trocado totalmente e passou por reformas e melhorias. Antes, o mesmo tablado já havia passado por Limeira e Vasco.

Novo piso do ginásio Oscar Zelaya, do Botafogo (Foto: Divulgação)

Botafogo com alta tecnologia na quadra

A empresa aplicou o piso ‘Recomaflex Premium', ideal para quadras poliesportivas em ginásios que são cobertos e fechados nas laterais. O piso é testado pelo laboratório francês Labosport, um dos mais renomados do mundo e que serve de parâmetro para certificação das principais Federações Esportivas Internacionais, como a FIFA Futsal, FIBA (Federação Internacional de Basquetebol), FIVB (Federação Internacional de Voleibol), entre outras.

continua após a publicidade

”Nosso clube vem passando por um consistente processo de melhorias. Piscina, restaurante, academia, o campo do sintético e o novo projeto para a área kids, faltava nosso ginásio, de tanta história, tradição e muitas conquistas — tudo pensado para oferecer ainda mais conforto e qualidade aos nossos sócios e atletas”, declarou o presidente do Botafogo, João Paulo.

“Em tempo recorde, a obra foi concluída em 25 dias, para dar tempo do Glorioso estrear em sua casa pela NBB. Nós proporcionamos um piso de última geração ao Botafogo e temos convicção de que esta mudança irá alavancar a performance esportiva dos atletas“, afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa também é fornecedora oficial de pisos para esportes olímpicos nos ginásios do Corinthians e do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Para a temporada do NBB, o Botafogo está de cara nova e elenco reformulado. O argentino Jorge Balbis será o comandante da equipe.