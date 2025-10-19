Três videntes cravam o mesmo vencedor na ‘final’ entre Flamengo x Palmeiras

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar, neste domingo (19), em um dos jogos mais importantes desta edição do Campeonato Brasileiro. O Lance! buscou opiniões de três videntes para saber a previsão do duelo decisivo, e eles foram unânimes ao apontar o vencedor.

De acordo com a previsão de Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, Sibila Letícia, do canal Previsão do Futebol e Laviniah Costa, apontaram triunfo do Rubro-Negro na partida entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã.

Apesar da unanimidade, vale ressaltar que os três apontaram um jogo extremamente equilibrado entre Flamengo e Palmeiras. Por jogar em casa e pela necessidade da vitória, o time de Filipe Luís vai se impor e vencer o jogo, de acordo com os videntes.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 61 pontos, e o Flamengo vem logo atrás com 58. Mesmo se vencer, o Rubro-Negro ainda fica atrás, já que o Verdão teria 1 vitória a mais. Ainda assim, a vitória deixaria tudo em aberto para a sequência da competição.

Palmeiras x Flamengo pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Luta pela liderança e clima de decisão para Flamengo e Palmeiras

O futebol brasileiro vai parar neste domingo (19) para assistir a "decisão antecipada do Brasileirão", como o confronto entre Flamengo e Palmeiras está sendo chamado pelos torcedores. As equipes se enfrentam no Maracanã, às 16h (de Brasília).

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Flamengo, logo atrás, tem 58. Mesmo que o time carioca vença neste fim de semana, ainda não assumirá a ponta, já que os paulistas têm duas vitórias a mais (primeiro critério de desempate).

Em campo, as duas equipes vivem bom momento. O Flamengo, sob comando de Filipe Luís, atropelou o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, virou e goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque.

O Maracanã contará com mais de 70 mil torcedores para esse confronto. Se o Flamengo conquistar os três pontos, incendiará a reta final do Brasileirão. Mas, se o triunfo for palmeirense, o time paulista dará um passo importante em busca do título.