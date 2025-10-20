Botafogo conquista paz em semana de trabalho para jogo no Nilton Santos

Depois de quatro jogos na condição de visitante, o Botafogo voltou a vencer. No último domingo (19), o Glorioso bateu o Ceará fora de casa pelo placar de 2 a 0, respirou em meio ao momento ruim, e conquistou algo fundamental para a semana: a paz para trabalhar.

A equipe comandada por Davide Ancelotti vinha em baixa no recorte dos cinco jogos anteriores, com três derrotas, uma vitória e um empate. A superação no Castelão, com mais de dez desfalques, dá confiança para, quem sabe, engatar boa sequência.

Os dias serão mais tranquilos no CT Lonier visando a preparação para o próximo compromisso. O Botafogo volta a campo no domingo (26), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, contra o Santos, que luta para se afastar da zona de rebaixamento. Recuperar o bom clima com a torcida é fundamental para as últimas rodadas.

Davide Ancelotti em Ceará x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo com retornos

Davide terá as voltas de Alexander Barboza, zagueiro, e Marlon Freitas, volante e capitão, pilares do time titular, que cumpriram suspensão. A comissão técnica ainda trabalha com a ideia de contar com Savarino, desfalque por dores musculares, Alex Telles e Danilo, que estão sendo preparados.

O italiano tem sido criticado pela torcida alvinegra pelo mau desempenho do Botafogo no segundo semestre, que fizeram o time estacionar no Brasileirão e cair das copas (do Brasil e Libertadores). Agora, é momento de união para salvar 2025 e 2026. Contra o Ceará, os jogadores deram boa resposta.

Contra o Santos, a missão é clara. O Botafogo tem um objetivo e esse não é encantar do jeito que a SAF imaginava. O foco é somar três pontos, confirmar o favoritismo e dar mais um passo na luta por vaga na próxima edição da Libertadores.

