Torcida do Botafogo faz ‘fila do perdão’ para jogador após vitória: ‘Ninguém fala’
Jogador tem se destacado com Davide Ancelotti
Muitos torcedores do Botafogo elogiaram o desempenho de um jogador que até pouco tempo vinha sendo muito criticado nas redes sociais. Os comentários foram feitos depois da vitória contra o Ceará, neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro.
Mesmo com muitos desfalques, o Botafogo venceu o Ceará por 2 a 0 e manteve vivo o objetivo de disputar a Libertadores em 2026. Chris Ramos e Jeffinho marcaram os gols do Glorioso na Arena Castelão.
Nas redes sociais, muitos torcedores elogiaram a partida do volante Newton, que vinha sendo criticado até pouco tempo. O jogador de 25 anos tem sido muito utilizado pelo italiano Davide Ancelotti, e conseguiu mais uma boa atuação com a camisa do Botafogo. Veja os comentários sobre Newton abaixo:
Veja elogios dos torcedores do Botafogo
Como foi o jogo
Ceará e Botafogo voltaram a se enfrentar na Arena Castelão após mais de três anos. Os mandantes tiveram chance no início em cabeceio de Pedro Raul, mas o goleiro Léo Linck fez a defesa.
O time carioca respondeu no ataque e Marllon apareceu para afastar o perigo. Depois, Santiago Rodríguez recebeu de Vitinho na área e chutou para fora.
Os visitantes abriram o placar na reta final do 1º tempo. Em jogada trabalhada pelo meio, Santiago Rodríguez recebeu e acionou Chris Ramos, que balançou as redes. O Ceará aumentou a pressão antes do intervalo e quase empatou com Pedro Raul, mas Marçal tirou o gol, salvando o Botafogo.
No 2º tempo, o Ceará tentou ficar mais com a bola para buscar o empate. Vina teve oportunidade em chute de fora da área e Léo Linck apareceu para defender. Pedro Raul recebeu lançamento e foi travado por Marçal no último instante. Vina apareceu novamente batendo de fora, mas o meia errou o alvo defendido pelo Botafogo.
Minutos depois, o Botafogo ampliou a vantagem. Vitinho cruzou, Chris Ramos cabeceou na trave e, como a defesa não afastou, Jeffinho ficou com a sobra. O atacante dominou, driblou Bruno Ferreira e fez o 2 a 0.
Com uma desvantagem ainda maior, o Ceará aumentou as tentativas na frente. A defesa do Botafogo, que fez boa partida com a dupla Marçal e David Ricardo, seguiu afastando o perigo. Assim, após duas derrotas seguidas, os cariocas voltaram a vencer.
