João Fonseca estreia contra campeão do ATP 500 de Basileia; conheça o adversário

O torneio acontece na cidade natal de Roger Federer

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
12:28
João Fonseca em ação na Laver Cup (Foto: Ezra Shaw/ Getty Images)
imagem cameraSAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: Joao Fonseca of Team World celebrates after defeating Flavio Cobolli of Team Europe during day one of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 19, 2025 in San Francisco, California. Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup/AFP (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O brasileiro João Fonseca vai estrear no ATP 500 da Basileia nesta terça-feira (21), contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 37ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio. A partida está marcada para às 10h (de Brasília), logo após o confronto entre os veteranos Marin Čilić e David Goffin. O jogo de Fonseca terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Quem é Giovanni Perricard?

Giovanni Mpetshi Perricard é um dos talentos emergentes do tênis francês. Nascido em Lyon, o jovem de 22 anos tem 2,01 metros, e tem um dos saques mais rápidos de todo o circuito.

O tenista destro, que bate a esquerda com uma mão, chegou a atingir o 29º lugar no ranking da ATP no início de 2025. Seu currículo já conta com títulos de destaque em quadras rápidas, como o ATP 250 de Lyon e o ATP 500 da Basileia, torneio do qual é o atual campeão.

João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Divulgação)
João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Foto: Divulgação)

Fonseca e Matos perdem nas duplas

A dupla brasileira foi derrotada pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 11/9. O confronto, válido pelo ATP 500 da Basileia, na Suíça, marcou a quinta vez que o carioca disputou duplas em nível ATP na carreira, ainda sem vitórias na modalidade.

O primeiro set do duelo de duplas no ATP 500 da Basileia foi equilibrado e a dupla brasileira teve dez oportunidades de quebra, mas não conseguiu fechar. A decisão foi para o tie-break, onde os brasileiros dominaram e venceram por 7 a 2.

Na segunda parcial, o alto nível se manteve, e as equipes trocaram quebras nos games finais. Os brasileiros chegaram a sacar para a partida, mas os franceses devolveram a quebra e dispararam no tie-break, empatando o confronto e levando a decisão para o terceiro set.

No super tie-break decisivo, João e Rafa começaram bem e chegaram a dominar o placar. Contudo, os experientes franceses demonstraram resiliência, buscaram a virada no momento crucial e fecharam a disputa em 11 a 9, eliminando os brasileiros.

Classificados para as quartas de final, Mahut e Herbert agora aguardam os vencedores do confronto entre Bopanna/Shelton e Vasselin/Nys, que jogam nesta terça-feira (21).

