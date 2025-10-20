O brasileiro João Fonseca vai estrear no ATP 500 da Basileia nesta terça-feira (21), contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 37ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio. A partida está marcada para às 10h (de Brasília), logo após o confronto entre os veteranos Marin Čilić e David Goffin. O jogo de Fonseca terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Quem é Giovanni Perricard?

Giovanni Mpetshi Perricard é um dos talentos emergentes do tênis francês. Nascido em Lyon, o jovem de 22 anos tem 2,01 metros, e tem um dos saques mais rápidos de todo o circuito.

O tenista destro, que bate a esquerda com uma mão, chegou a atingir o 29º lugar no ranking da ATP no início de 2025. Seu currículo já conta com títulos de destaque em quadras rápidas, como o ATP 250 de Lyon e o ATP 500 da Basileia, torneio do qual é o atual campeão.

João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Foto: Divulgação)

Fonseca e Matos perdem nas duplas

A dupla brasileira foi derrotada pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 11/9. O confronto, válido pelo ATP 500 da Basileia, na Suíça, marcou a quinta vez que o carioca disputou duplas em nível ATP na carreira, ainda sem vitórias na modalidade.

O primeiro set do duelo de duplas no ATP 500 da Basileia foi equilibrado e a dupla brasileira teve dez oportunidades de quebra, mas não conseguiu fechar. A decisão foi para o tie-break, onde os brasileiros dominaram e venceram por 7 a 2.

Na segunda parcial, o alto nível se manteve, e as equipes trocaram quebras nos games finais. Os brasileiros chegaram a sacar para a partida, mas os franceses devolveram a quebra e dispararam no tie-break, empatando o confronto e levando a decisão para o terceiro set.

No super tie-break decisivo, João e Rafa começaram bem e chegaram a dominar o placar. Contudo, os experientes franceses demonstraram resiliência, buscaram a virada no momento crucial e fecharam a disputa em 11 a 9, eliminando os brasileiros.

Classificados para as quartas de final, Mahut e Herbert agora aguardam os vencedores do confronto entre Bopanna/Shelton e Vasselin/Nys, que jogam nesta terça-feira (21).