Santi Rodríguez se destaca e mostra confiança no Botafogo: ‘Continuar vencendo’

Um dos destaques do Botafogo no segundo semestre, o meia Santi Rodríguez foi importante na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, no último domingo (19), fora de casa. Eleito o melhor em campo pela torcida, o uruguaio projetou boa sequência na luta por uma vaga na próxima Libertadores.

Santi Rodríguez deu assistência para Chris Ramos no primeiro gol do Glorioso no Castelão, ainda no primeiro tempo, e foi a principal peça de criação do time. Ele acertou 33 dos 39 passes, sendo 25 no campo de ataque, de acordo com dados do "Sofascore Brasil".

— Estou feliz por receber este novo prêmio, ainda mais feliz por ter ganho o jogo. Realmente fizemos um trabalho incrível. Temos que continuar vencendo e nos acostumar a vencer. Foi um ano difícil, mas ainda faltam vários jogos, e temos que dar o nosso melhor e nos classificar para a Libertadores, que é o nosso objetivo — disse o camisa 23, em entrevista após o jogo.

Santi cresce no Botafogo

Contratado no início junto ao New York City, Santiago Rodríguez chegou ao Botafogo cercado de expectativa e apontado como substituto de Thiago Almada. Ele demorou nos primeiros meses, não engrenou, acumulou problemas físicos e perdeu espaço com Renato Paiva.

O meia-atacante vem em evolução desde a chegada do técnico Davide Ancelotti, conquistou espaço no time titular e soma seis participações em gols, com dois tentos anotados e quatro assistências. O uruguaio, de 25 anos, assinou até o fim de 2028.

Após a vitória fora de casa, o Botafogo vira a chave e foca no duelo com o Santos, no Rio de Janeiro. O Glorioso volta a campo no domingo (26), às 16h (de Brasília).