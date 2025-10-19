menu hamburguer
Fora de Campo

PC Oliveira vê erro grave de arbitragem em Flamengo x Palmeiras

Lance polêmico aconteceu logo no início do jogo, em cobrança de escanteio

Dia 19/10/2025
16:20
PC Oliveira, especialista de arbitragem da Globo (Foto: Reprodução)
Em uma das cobranças de escanteio de Andreas Pereira a favor do Palmeiras, Gustavo Gómez sofreu um contato do meio campista do Flamengo, Jorginho, pelas costas. O especialista em arbitragem PC Oliveira considerou erro da arbitragem a não marcação do pênalti. Confira a opinião do ex-árbitro;

Jorginho faz contato nas costas de Gustavo Gómez em Flamengo x Palmeiras
Jorginho faz contato nas costas de Gustavo Gómez em Flamengo x Palmeiras (Foto: Reprodução)

- Para o nosso consultor de arbitragem Paulo César de Oliveira houve impacto, na opinião dele, ele apitando, marcaria o pênalti, o que não aconteceu. O árbitro de vídeo não chamou e respeitou a decisão de campo pela não marcação - disse Luis Roberto durante a transmissão de Flamengo x Palmeiras na Globo.

O juiz Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir mesmo com intensa reclamação dos jogadores palmeirenses e não chegou a rever o lance no VAR.

Jogadores do Palmeiras reclamam intensamente de decisão da arbitargem
Jogadores do Palmeiras reclamam intensamente de decisão da arbitragem (Foto: Reprodução)

Escalações de Flamengo e Palmeiras:

🔴 ESCALAÇÃO DO FLAMENGO:
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samu Lini, Luiz Arújo e Pedro.

🟢ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS:
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

O peso do jogo

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.

Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes. A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.

