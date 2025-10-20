O que Verstappen precisa fazer para ser campeão da F1 2025?

A varrida de Max Verstappen no GP dos Estados Unidos, que contou ainda com a corrida sprint, deixou a nítida impressão de que a Fórmula 1 2025 entrou numa espécie de contagem regressiva para ver em qual momento o neerlandês encostará de vez no líder do Mundial, Oscar Piastri.

Verstappen seria campeão da F1 considerando últimas cinco corridas; veja somatório

Entre os possíveie cenários, isso pode acontecer antes mesmo da corrida em Abu Dhabi, se for levado em conta que ele descontou 64 pontos nas quatro etapas que se seguiram depois dos Países Baixos, quando se viu 104 pontos atrás do #81 da McLaren. A diferença agora, no entanto, caiu para 40, com mais 141 tentos em jogo.

Trata-se de um resultado que só seria melhor se Piastri tivesse terminado a corrida de domingo (19) em sétimo. Caso isso tivesse acontecido, Verstappen dependeria somente de si para chegar ao pentacampeonato em uma virada histórica na Fórmula 1. Mesmo assim, não dá para reclamar de um cenário que o deixou precisando descontar 8 pontos por corrida para bater o rival, sendo que a média nos últimos quatro GPs disputados foi de 16 — ou seja, o dobro.

Verstappen até reconheceu que se fosse possível voltar no tempo e ouvisse alguém dizendo a ele em Zandvoort que sairia de Austin 40 pontos atrás de Piastri, chamaria essa pessoa de “idiota”. É, sem dúvida, uma performance impressionante, mas que também corrobora o salto da Red Bull, que acertou ao não desistir das atualizações e ainda contou com a liderança precisa de Laurent Mekies para ouvir o que Max tinha a dizer. Dali em diante, deu a ele um carro capaz de vencer, ou melhor, capaz de ser campeão.

Max Verstappen é o vencedor do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)

A boa notícia para Piastri é que ele ainda pode ser dar ao luxo de ser segundo colocado em todas as corridas que restam, incluindo as sprint. Se isso acontecer, o australiano somaria mais 104 e chegaria a 450, enquanto Max poderia alcançar, no máximo, 447 capitalizando os 141 tentos possíveis com as vitórias.

Porém, um simples terceiro lugar de Piastri em algum GP, sprints à parte, já seria o bastante para dar o título ao taurino, que passaria a ter a vantagem do empate. Considerando que Oscar foi somente quinto no Circuito das Américas, é uma hipótese totalmente possível e até provável, já que o melhor resultado de Piastri nas últimas quatro corridas foi o terceiro lugar no GP da Itália — que seria segundo, não fosse a ‘justiça’ feita ao abrir passagem para Norris para reparar o erro da McLaren com o #4 no pit-stop.

Outro número também salta os olhos quando se compara os resultados de Verstappen com os de Norris e Piastri depois das férias. Considerando o GP dos Países Baixos, o #1 somou 119 pontos até Austin — exatamente o mesmo número que os papaias alcançaram juntos nas últimas cinco corridas.

A próxima etapa será já neste fim de semana, na Cidade do México. Desde que retornou ao calendário, em 2015, o local já recebeu a F1 em nove ocasiões. Verstappen venceu em cinco delas, mas não tem as melhores lembranças da edição do ano passado, já que terminou somente em sexto depois de tomar 10s por deixar a pista e ganhar vantagem em disputa contra Norris.