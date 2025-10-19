Luis Roberto faz desabafo durante Flamengo x Palmeiras: ‘Não temos’

O narrador Luis Roberto fez um desabafo durante a transmissão da Globo em Flamengo x Palmeiras, neste domingo (19). O Rubro-Negro venceu por 3 a 2, no Maracanã, em um jogo repleto de emoções e polêmicas durante os 90 minutos.

Logo no começo do duelo entre Flamengo e Palmeiras, Luis Roberto fez um desabafo sobre a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio.

- O Aníbal reclama, o Maurício também vai lá e com isso o jogo não andou. Esse é o estilo do Wilton Pereira Sampaio apitar, fracionar o jogo, parar o jogo, estilo que o Wilton impõe no seu jeito de apitar. No Brasil, nós não temos uma uniformidade, cada juiz imprime o seu jeito, não respeitam um critério único, não temos uma escola brasileira de arbitragem - disse Luis Roberto durante Flamengo x Palmeiras.

O jogo começou quente, com gol de Arrascaeta. Logo depois, Vitor Roque empatou de cabeça o duelo no Maracanã. Jorginho e Pedro, ainda no primeiro tempo, botaram o Rubro-Negro em vantagem, e Gustavo Gómez diminuiu no final de Flamengo x Palmeiras.

Luis Roberto foi o narrador de Flamengo x Palmeiras (Foto: Reprodução Globo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.