Zaga do Botafogo faz bom jogo e segura um Ceará pouco inspirado
Cariocas venceram por 2 a 0 na Arena Castelão
O Botafogo derrotou o Ceará por 2 a 0 na noite do último domingo (19), na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série A. No duelo, a zaga dos cariocas teve boa atuação, o que contribuiu para o jogo pouco criativo dos mandantes.
O Ceará registrou 21 finalizações na partida, sendo 12 de fora da área e nove dentro. Apenas três conclusões foram em direção ao gol de Léo Linck, que não teve grande trabalho na vitória. A precisão na hora de finalizar vem sendo um problema para a equipe de Léo Condé, que possui atualmente o sexto pior ataque deste Brasileirão.
Em uma das melhores chances, Pedro Raul chutou e Fernando Marçal salvou em cima da linha. Lateral-esquerdo de ofício, o atleta voltou a atuar na zaga e esteve entre os destaques do time de Davide Ancelotti. Foram cinco cortes, quatro recuperações de bola, três chutes bloqueados e duas interceptações.
Quem atuou ao lado de Marçal foi David Ricardo, que também fez boa partida. Reencontrando seu ex-clube, o zagueiro registrou seis cortes, quatro recuperações, três chutes bloqueados e uma interceptação. Os números são do aplicativo Sofascore.
Os dois zagueiros botafoguenses receberam cartão amarelo no triunfo. David Ricardo, que estava pendurado, será desfalque diante do Santos, no domingo (26), pela 30ª rodada.
Próximo jogo do Ceará
Após a derrota, o Ceará voltará a campo no sábado (25), fora de casa, contra o Atlético-MG. A partida pela Série A terá início às 16h (de Brasília).
Próximo jogo do Botafogo
Vindo de vitória, o Botafogo entrará em campo novamente no domingo (26), em casa, diante do Santos. O embate começará às 16h (de Brasília).
