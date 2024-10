Botafogo estreia no NBB neste sábado; técnico fala sobre preparação

O Botafogo Basquete estreia na edição 2024/2025 do NBB neste sábado, às 19h30, contra o São José Basketball, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). A partida será transmitida no Youtube do NBB e no NBB Basquetpass.

continua após a publicidade

O técnico Sebastián Figueredo está confiante no trabalho da equipe, que ainda está se conhecendo. A equipe passou por uma reformulação em relação à temporada passada e vem ganhando entrosamento.

➡️ NBA: brasileiro Mãozinha se destaca em vitória dos Grizzlies contra os Mavs

— Acredito que essa estreia vai ser mais um momento importante para nós. Pelo tempo que tivemos, nossa preparação tem sido boa. A gente sabe que o time ainda precisa de mais entrosamento, de dar liga. São muitos atletas que não jogaram juntos. Acredito que os primeiros quatro ou cinco jogos ainda serão parte da nossa pré-temporada. O time precisa ter esse conhecimento que só o jogo oferece — analisa o treinador.

continua após a publicidade

O Botafogo ficou em quinto no Torneio Abertura do NBB, que serviu como preparação para algumas equipes antes do início da competição nacional. O Glorioso vem de vitória sobre o Caxias, por 91 a 55, e quer mais.

Após enfrentar o São José neste sábado, o Botafogo viaja para Mogi, onde duela com o time da casa já na segunda, às 20h, pela segunda rodada do NBB.

continua após a publicidade

➡️ Lebron James e filho atuam juntos pela primeira vez e fazem história na NBA

Sebastián e a comissão técnica do Botafogo Basquete (Foto: Wallace Lima / BFR)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Caras Novas

O Botafogo Basquete terá muitas mudanças em relação à temporada passada, quando chegou aos playoffs do NBB. O pivô Thiago Mathias, o armador Arthur Pecos, o ala-armador Fred Thomas e os alas Derick Machado, Jett Speelman, Carlos Novas e Felipe Motta são algumas das caras novas.

O elenco também conta com jogadores que se destacaram pelo Glorioso na disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete — LDB (sub-22), principal competição de base do país. São eles: Vinícius Flores, Klebinho, Mateus Gomes, Gustavão, Fellipe Paulino e Lucas Rodrigues.

➡️ Franca vence São José e conquista título do Paulista de Basquete

O armador Matheusinho e o pivô Augusto Alcassa são remanescentes da temporada passada.