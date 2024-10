Furacão Milton: como o mundo do esporte se mobiliza sobre a tragédia climática

Tampa Bay Buccaneers enfrentou Atlanta Falcons na última quinta-feira (3) (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)







Publicada em 09/10/2024 - 13:03

O furacão Milton interferiu na vida de todos os moradores das regiões mais afetadas, inclusive o planejamento dos clubes esportivos, principalmente os da área de Tampa Bay, uma das previstas para receber maior impacto. Os Buccaneers, da NFL, e Lightning, da NHL, já realizaram o processo de evacuação de suas equipes e familiares.

🌪️ FURACÃO MILTON

O furacão, classificado como categoria 4 em uma escala que vai até 5, atingiu a Flórida nesta quarta-feira (9) e foi descrito como "extremamente perigoso" pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). As autoridades locais já instruíram os moradores a evacuarem a área em busca de abrigo seguro.

A previsão indica chuvas de até 250 mm, juntamente com o aumento significativo do nível do mar, e acredita-se que essa seja a pior tempestade a atingir Tampa em mais de um século. Recentemente, a Flórida também foi impactada pelo furacão Helene, um dos eventos mais devastadores desde o furacão Katrina, ocorrido em 2005.

Projeção do Google Maps sobre a trajetória do furacão Milton (Foto: Reprodução)

🏈TIMES DAS REGIÕES DO FURACÃO MILTON

Situado em uma das cidades com mais risco, o Tampa Bay Lightning, da NHL, transferiu toda a equipe para Raleigh, na Carolina do Norte, onde farão a estreia da temporada 2024/25. O duelo será contra o Carolina Hurricanes na sexta-feira (11), no entanto, novo encontro entre as equipes está agendado para o sábado (12), na casa dos Lightning. O jogo de sábado, até o momento, não foi cancelado e nem adiado.

A equipe de Hockey de Tampa já havia sofrido com mudanças devido ao má tempo, visto que sua última partida da pré-temporada, que aconteceria na segunda-feira (7), foi cancelada.

O Tampa Bay Buccaneers, que joga na NFL, decidiu também evacuar sua equipe, além dos familiares e animais de estimação, para garantir a segurança de todos. O clube agendou dois aviões para cerca de 350 pessoas e 31 pets, que incluem jogadores e toda delegação, além da família, segundo a ESPN americana.

O time custeou também quartos de hoteis em Orlando e Gainesville, cidades na Florida que são esperadas para sofrer menos com os impactos do furacão Milton, para os funcionários e seus familiares.

Embora fora da zona central de impacto, o Miami Heat também sofreu com mudanças de etinerário. O time da NBA teve o confronto da pré-temporada contra o Atlanta Hawks adiado para o dia 16 de outrubro; a data original era quinta-feira (10).

O Tampa Bay Rays, time de beisebol da MLB, cedeu o Tropicana Field para servir de posto de preparação de socorristas e para serviços de gerência de emergência, no auxílio de retirada de escombros. O estádio também está equipado com macas, que foram instaladas no campo, e está pronto para receber cerca de 10 mil pessoas.

⚽CONCIENTIZAÇÃO NAS REDES

Embora algumas equipes estejam em áreas que não sofram tanto com os estragos do furacão Milton, há um movimento de divulgação de guias com a preparação necessária para os momentos alarmantes. Os clubes de futebol, Orlando Pride e Orlando City, compartilharam, em suas redes, guias de recursos para o furacão.

O City divulgou, em seu Instagram e site, um guia com informações importantes para o momento de impacto, como abrigos e números de emergências, além de contatos para reportas problemas e pedir auxílio.

Já o Pride, junto com seu parceiro Heart of Florida United Way, uma ONG que ajuda os cidadãos da parte central da Florida, divulgou um guia completo dos recursos necessários para antes, durante e depois do furacão Milton, como "como fazer um kit de emergência", números importantes de auxílio médico e humanitário, além de abrigos para pessoas e locais que aceitam pets. O grupo também está compartilhando um link para inscrição de voluntários, que queiram ajudar na região.