Franca vence São José e conquista título do Paulista de Basquete

O Sesi Franca é o campeão do Campeonato Paulista de Basquete 2024. Nesta quarta-feira (9), a equipe bateu o São José novamente, desta vez no Ginásio Pedrocão, por 87 a 73, para fechar a série em 2 a 0 ficar com o título da competição.

Dessa forma, o Franca chegou a mais uma conquista. Já são 16 no total e o último título havia sido em 2022, quando a equipe bateu o São Paulo na decisão. Já o São José chegou à final após nove temporadas, mas ficou com o vice-campeonato pela terceira vez.

O grande destaque da final foi Georginho de Paula, ala-armador do Franca. O jogador terminou a noite com o prêmio de MVP das Finais. No segundo duelo, anotou 12 pontos, sete rebotes e oito assistências. Ele falou sobre à conquista.

— Para mim, é muito especial comemorar mais um título com o Sesi Franca, não tive dúvidas quando escolhi o time no meu retorno ao Brasil. É muito especial começar a temporada com um título, isso nos dá muita confiança para o decorrer da temporada, nosso grupo está muito unido. Desde quando cheguei aqui, há três anos atrás, a torcida sempre me tratou com muito carinho. Cada vez mais esse carinho vem crescendo, tanto da torcida quanto da minha parte para com eles. É muito especial todos os dias aqui em Franca, sinto que sou uma pessoa importante e tento retribuir da mesma forma — disse o jogador.

Quem também falou sobre o confronto foi o técnico do Franca, Helinho Garcia, que ressaltou a necessidade de comemorar as conquistas que são alcançadas.

— […] Temos que sempre estar motivados de buscar o próximo título e buscar o melhor. Essa lição, esse legado é o que levo. Sabemos o quanto é duro chegar em uma final, o Sesi Franca tem 70 anos e é o 16º título paulista. Não é brincadeira, não é fácil, por isso mesmo tem que ser muito comemorado — destacou.

Sesi Franca comemorando mais um título paulista de sua história (Foto: Marcos Limonti)

Pelo outro lado, Renato Carbonari também ressaltou a campanha do São José, que como dito anteriormente, não disputava uma final há nove temporadas do Campeonato Paulista de Basquete.

— É um trabalho incrível que fez o São José chegando na final do campeonato. A última vez tinha sido em 2015. Só posso agradecer por me dar oportunidade de fazer parte dessa equipe. […] — pontuou o pivô.

Agora as duas equipes voltam as atenções para o Novo Basquete Brasil. O Sanja estreia já neste sábado (12), diante do Botafogo, na Farma Conde Arena. Já o Franca tem o primeiro compromisso na terça-feira (15), frente ao Minas, no Pedrocão.