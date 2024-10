NBA: brasileiro Mãozinha se destaca em vitória dos Grizzlies contra os Mavs

O brasileiro Mãozinha Pereira foi um dos destaques na vitória do Memphis Grizzlies sobre o Dallas Mavericks por 121 a 116, na última segunda-feira (7), em duelo da pré-temporada da NBA. O brasileiro teve boa atuação e contribuiu com rebotes.

continua após a publicidade

Foram sete ao total, a maioria nos minutos finais do confronto. Além disso, o jogador também anotou uma assistência. Apesar de não ter pontuado, deixou uma impressão positiva nos oito minutos que ficou em quadra.

➡️ Campeão da NBA está sem time a poucos dias do início da temporada

O grande nome do duelo, no entanto, foi Brandom Clarke, que terminou a noite com 17 pontos e quatro assistências. Por fim, Jaden Hardy, do Mavs, terminou como cestinha ao anotar 21 pontos. Ele também obteve nove assistências, ficando próximo de um duplo-duplo.

continua após a publicidade

O jogo entre Grizzlies e Mavericks também marcou o retorno de Ja Morant as quadras. O jogador passou por uma longa suspensão na última temporada e também por uma lesão no ombro, que o deixou um bom tempo de fora. Pelo outro lado, Kyrie Irving, Klay Thompson e Luka Doncic não atuaram.

➡️ Lebron James e filho atuam juntos pela primeira vez e fazem história na NBA

Brasileiro Mãozinha Pereira, um dos destaques na vitória do Grizzlies sobre o Mavericks (Foto: JOE MURPHY / AFP)

A partida foi marcada pelo equilíbrio, as equipes trocaram pontos até o intervalo, mas ninguém conseguiu sair vitorioso. O placar terminou empatado por 60 a 60 ao término do segundo quarto.

continua após a publicidade

Na volta, o Grizzlies largou na frente e até abriu vantagem, mas viu o Mavs encostar ao final do terceiro quarto. No último período, a atuação de Mãozinha foi preponderante para o triunfo por 121 a 116.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Memphis Grizzlies volta as quadras nesta quinta-feira (10), às 21h, diante do Charlotte Hornets, em mais um amistoso de pré-temporada da NBA.