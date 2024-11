Qual é o time de Gabriel Bortoleto, novo brasileiro na Fórmula 1?

Gabriel Bortoleto é o nome do Brasil na Fórmula 1 em 2025 (Foto: Divulgação / McLaren)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Bortoleto será o brasileiro no grid da Fórmula 1 em 2025. O piloto assinou contrato de titularidade com a Sauber até 2026. No entanto, a discussão nas redes sociais foi para qual time o piloto da F2 torce. Bortoleto já deu indícios de torcer para duas equipes no Brasileirão: Flamengo e São Paulo.

Em um primeiro momento, os flamenguistas comemoraram por uma foto que Gabriel apareceu usando a camisa rubro-negra. Em seguida, resgataram um post que o próprio clube fez ao comemorar a vitória do brasileiro em julho, na Fórmula 2. Após o primeiro lugar na Áustria, o time publicou a imagem de Bortoleto com a camisa do clube garantindo que o piloto seria torcedor do Rubro-negro.

No entanto, os são-paulinos revisitaram um trecho de uma entrevista do piloto dando uma declaração bem diferente. Nas redes sociais, os tricolores começaram a confrontar os rubro-negros, assegurando que Gabriel Bortoleto, na verdade, torce para o São Paulo. A justificativa foi uma participação do piloto no podcast “Pari Live Motor”, de Flavio Gomes e Fabio Seixas, onde foi perguntado sobre seu time.

— Eu vou ser bem sincero, não acompanho muito futebol. Mas eu gosto do São Paulo — afirmou Gabriel.

Nascido em São Paulo, em 2004, Gabriel Bortoleto tem atualmente 20 anos. Com apenas seis anos, o jovem iniciou a sua carreira no kart, vencendo em seu segundo ano na categoria o Open do Brasileiro de Kart. No ano seguinte, Bortoleto correu como mirim e conquistou o vice-campeonato no Brasileiro e no torneio paulista. Antes de partir para Europa, ele chegou a participar da categoria cadete, entre 8 a 11 anos, mas logo foi para a Itália seguir no automobilismo.

Ainda no kart, Bortoleto garantiu excelentes resultados na Europa, que o fizeram ser destaque na categoria. No velho continente, o piloto se destacou especialmente em 2018, quando ficou em terceiro no Mundial e foi vice-campeão na WSK Super Master Series, campeonato que já revelou grandes nomes do mais alto nível do automobilismo, como Max Verstappen e Charles Leclerc.

Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O acordo com a equipe suíça confere ao jovem de 20 anos titularidade até 2026, ao lado de Nico Hülkenberg, que já havia sido confirmado. Com a entrada de Bortoleto na Fórmula 1, o Brasil volta a contar com um representante na elite do automobilismo. O hiato de pilotos brasileiros na categoria chegou a sete anos, desde a saída de Felipe Massa da Williams, em 2017.