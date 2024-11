Alex Albon é piloto da Williams (Foto: Reprodução/Williams)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/11/2024 - 09:34 • Rio de Janeiro

James Vowles foi escolhido a dedo para ser chefe da Williams com um desafio real na Fórmula 1: mudar a mentalidade da tradicional equipe para voltar a ser competitiva. Em entrevista exclusiva ao Grande Prêmio, Alexander Albon destacou que a mudança de filosofia dentro da equipe é clara e que, agora, o trabalho na escuderia foi levado a um novo patamar.

➡️ Quanto custa se tornar um piloto de Fórmula 1?

Após se destacar na Mercedes, o dirigente recebeu a oportunidade de comandar a escuderia britânica e, desde então, vem tentando traçar uma linha de evolução na equipe, ao realizar mudanças positivas para a Williams, ainda em 2024.

Embora a temporada da Williams seja pior que o bom trabalho feito em 2023 na tabela de pontos até o momento, a equipe atualizou processos em sua fábrica, acertou ao conseguir atrair Carlos Sainz para o próximo ano e obteve sucesso em apostar no jovem Franco Colapinto para substituir Logan Sargeant. Na fábrica, mais de 250 pessoas já foram contratadas desde que Vowles chegou.

- Acho que é a reconstrução da filosofia, mas é claro que com isso vêm muitas mudanças em termos de investimentos e foco em áreas diferentes. Acho que como a equipe está agora é muito saudável com a Dorilton [capital, proprietária da equipe] e também com as contratações. Por exemplo, a chegada de Sainz para o ano que vem. É possível perceber que tudo está sendo levado a um nível superior - elogiou Albon, durante o GP de São Paulo.

➡️ Qual é o time de Gabriel Bortoleto, novo brasileiro na Fórmula 1?

A situação na Williams, para o piloto britânico, vem encarando muitas melhorias na atual temporada. Para celebrar, Alex Albon comparou a organização da equipe com sua antiga escuderia, a Red Bull, atualmente defendida por Max Verstappen e Sergio Perez.

- Quando penso sobre a cultura que temos agora na equipe, é muito diferente de alguns anos atrás. Muitos rostos novos, muitas pessoas vindas de equipes diferentes também. Acho muito interessante. Até mesmo o feedback que recebemos agora na pista, em comparação com o que tínhamos antes, está indo melhor. Parece muito mais com aquilo que vivenciei, por exemplo, na Red Bull - comemorou o piloto.

Alex Albon, da Williams, no GP da China (Foto: Reprodução/Fórmula 1)

Questionado sobre o trabalho a portas fechadas feito na Williams, Alex Albon destacou que os processos mudaram, se modernizaram e agora são mais efetivos sob comando de Vowles.

- Muito disso foi a mudança de processos na fábrica. Desde que James chegou, vindo da Mercedes para a Williams, houve algumas áreas, é claro, em que estávamos indo bem e atualizados. Acho que houve algumas áreas em que estávamos bem atrasados em termos de tecnologia, mas também apenas nos procedimentos que estavam ocorrendo. Algo que ficou bem famoso agora, os documentos em Excel e tudo mais - explicou.

- Conforme passamos por essas mudanças, obviamente, foi um enorme processo de aprendizado. Não é só mudar algumas coisas e imediatamente você fica melhor. Você tem de reescrever e reestruturar toda a fábrica para acomodar essas mudanças. É aí que os atrasos acontecem. Em parte, por isso que coisas como o carro atrasaram este ano e por que começamos com excesso de peso no carro. É aí que sinto que James realmente causou um grande impacto - emendou Albon.

James Vowles é o chefe de equipe da Williams (Foto: Reprodução/Williams)

- Claro, é difícil. Quando ele chegou, no começo, era fácil ajustar as pequenas coisas, mas as grandes coisas levam muito mais tempo. É aqui que estamos no último ano, este ano, acho que ainda no próximo ano... ainda mudando essas grandes áreas. De certa forma, precisamos dar um passo para trás para dar dois passos para frente - finalizou o #23.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Williams é, atualmente, o penúltimo colocado no campeonato de construtores, com 17 pontos, e está a frente apenas da Sauber, que ainda não pontuou. Vale lembrar, no entanto, que até o GP da Holanda a equipe estava formada por Albon e Logan Sargeant, quem não havia pontuado na temporada.

A Fórmula 1 agora volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última corrida sprint do ano, e Abu Dhabi.