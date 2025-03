Bortoleto de volta à pista: veja programação do GP do Japão de F1

Depois de uma semana de folga, a Fórmula 1 retorna a partir desta sexta-feira (4) com o Grande Prêmio do Japão. A prova acontece no circuito de Suzuka, na província de Mie. A corrida está marcada para as 2h da madrugada de sábado para domingo. O Lance! traz a programação completa do GP do Japão.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ainda busca os primeiros pontos no campeonato de pilotos. A Sauber soma seis pontos no campeonato de equipes, sendo todos eles de Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto.

Gabriel Bortoleto no GP da China (Foto: Greg Baker / AFP)

Em que ficar de olho no GP do Japão?

Lando Norris é o líder do campeonato de pilotos, ele conquistou a vitória na Austrália e um segundo lugar na China. A vitória na China ficou com Oscar Piastri, colega de equipe de Lando Norris. O GP do Japão pode prometer disputas internas na equipe, que ainda não sabe lidar muito bem com as ordens de preferência.

A notícia quente da semana foi o rebaixamento de Liam Lawson na Red Bull. O piloto só disputou duas corridas ao lado de Max Verstappen. Ele desce para a Racing Bulls, equipe 'B' da austríaca. Quem sobe é Yuki Tsunoda, japonês que já estreia pressionado por disputar um GP em casa. Agora, Tsunoda também lidará com a pressão de correr ao lado de Max Verstappen em uma equipe conhecida por 'queimar' os pilotos secundários.

Liam Lawson é demitido da Red Bull (Foto: Greg Baker / AFP)

No campeonato de equipes, a McLaren lidera com 78 pontos, seguido da Mercedes (57) e Red Bull (36). O momento é mais sensível para a Red Bull, já que o resultado do segundo acento ainda é uma incógnita. A Ferrari teve um início de temporada amargo, Lewis Hamilton e Charles Leclerc somam apenas 17 pontos.

O tempo em Suzuka também pode trazer emoções para o fim de semana. A chuva costuma cair em pelo menos uma sessão da prova.

Circuito de Suzuka, no Japão (Foto: Reprodução/F1)

Relembre prova de 2024

Max Verstappen foi campeão do GP do Japão de 2024. O piloto havia abandonado no GP da Austrália, prova anterior. Em casa, Yuki Tsonoda marcou seus primeiros pontos no Japão: ele terminou em 10º.

PÓDIO: Max Verstappen (1º), Sergio Pérez (2º) e Carlos Sainz (3º)

POLE POSITION: Max Verstappen (1:28.197)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Max Verstappen (1:33.706)

Programação do GP do Japão; veja onde assistir

➡️ Quinta-feira, 3 de abril

🏎️ Treino livre 1: 23h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sexta-feira, 4 de abril

🏎️ Treino livre 2: 3h — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 3: 23h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de abril

🏎️ Classificação: 3h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de abril

🏎️ Corrida: 2h — Band e F1TV

*Horários de Brasília