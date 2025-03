Apesar do excelente sétimo lugar no GP da Austrália, que abriu a temporada 2025 da Fórmula 1, Nico Hülkenberg não conseguiu ainda repetir o feito na F1 2025. Com problemas no carro da Sauber, o companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto admitiu que ambos os pilotos sofrem para se adaptar ao C45, novo carro da escuderia.

No GP da China, o alemão sofreu no começo da corrida, acabou errando no miolo do circuito em Xangai e não conseguiu se recuperar. Hulkenberg, então, terminou a prova em 18º e foi elevado para 15º, após as desclassificações de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, e Pierre Gasly, piloto da Alpine.

- Perdi a traseira do carro de maneira muito agressiva, saindo da curva três. Eu estava ao lado de uma Aston Martin, mas minha traseira simplesmente cedeu completamente de forma muito agressiva. Saí da pista, fui para a brita e voltei em último - lamentou Nico, ao site "Pit Debrief".

Hülkenberg admitiu que o novo carro suíço "não é o mais fácil de pilotar", principalmente em comparação aos de outras equipes. Assim, ele e Bortoleto ainda trabalham para aprender a "domar" a Sauber na F1 2025.

- Sofremos muitos danos no carro, principalmente no assoalho. O carro estava sem downforce e era muito difícil de controlar e gerenciar os pneus. Sei que existe ar sujo, não é minha primeira corrida na F1, mas foi a primeira corrida com o carro em condições secas. Na Austrália foi diferente, obviamente, pelas condições da pista - disse Hülkenberg, que completou:

- Gabriel Bortoleto também teve alguns problemas. Não sei exatamente o que, mas acho que nosso carro provavelmente não é o mais fácil de pilotar, principalmente com trânsito. Acho que dá para tirar algo disso, mas realmente me pegou de surpresa a maneira como ele chicoteou. Ainda estou aprendendo o carro e ainda explorando coisas.

Gabriel Bortoleto durante a quali da sprint no GP da China pela F1 2025 (Foto: Greg Baker / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.