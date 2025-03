Após Liam Lawson enfrentar dificuldades com o RB21 no início da F1 2025 e ser rebaixado de volta para a Racing Bulls, chegou a vez de Yuki Tsunoda experimentar o carro da Red Bull. No entanto, ao contrário do esperado, o piloto japonês destacou que o carro "não é tão desafiador" e já está analisa a possibilidade de conquistar um pódio no GP do Japão.

A homerace - corrida em casa - de Tsunoda servirá como o palco de estreia para o piloto pela Red Bull, algo que também destacou que nunca imaginaria que aconteceria. Apesar de estar feliz com a oportunidade, assumiu que essa nova experiência na Fórmula 1 ainda parece ser "surreal".

- Para ser sincero, nunca imaginei que estaria correndo pela Red Bull no GP do Japão. Claro, fiquei feliz, mas quando pensei nisso com mais calma, a ideia de correr pela Red Bull no Japão de repente parecia tão surreal - descreveu o piloto.

Desde que foi anunciado como o novo companheiro de equipe de Max Verstappen, Tsunoda já realizou trabalhos no simulador do time e experimentou o RB21 pela primeira vez. Além de garantir que o carro não parece ser tão difícil de guiar, afirmou que está de olho em desenvolver a própria configuração do carro.

- Passei cerca de dois dias no simulador. A partir dessa experiência, não achei o carro tão desafiador. Se me perguntar se senti que estava difícil de controlar, não diria que me deu uma sensação particularmente estranha, pelo menos no simulador. Claro, como quero configurar o carro provavelmente é diferente do Max. Quero desenvolver minha própria configuração, entender bem isso e gradualmente ganhar ritmo desde o TL1 - explicou.

Com isso, se tudo correr como planejado, um pódio logo na corrida de estreia pela equipe taurina estará na mira de Tsunoda. Vale destacar que, para isso acontecer, o japonês precisar superar as McLaren ou o seu companheiro Max Verstappen

- Não quero criar expectativas demais, mas para este GP do Japão, quero terminar no pódio. Dito isso, sei que não será fácil. A prioridade é primeiro entender o carro e como se comporta em comparação com o carro da Racing Bulls. Se conseguir me familiarizar naturalmente com ele no TL1, os resultados virão. E se isso levar a um pódio, seria incrível - concluiu Tsunoda.

Em duas corridas pela Racing Bulls em 2025, o #22 somou 3 pontos e está na 13ª posição do Mundial de Pilotos. Já Liam Lawson, que foi rebaixado, segue zerado e entrará na terceira rodada na 17ª colocação do ranking geral da F1 2025.

Red Bull Racing's New Zealand driver Liam Lawson walks back to his team garage after getting out of his car at the end of the Formula One Chinese Grand Prix in Shanghai on March 23, 2025. (Photo by GREG BAKER / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.