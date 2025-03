Mariana Becker, jornalista de Fórmula 1 há 17 anos, opinou sobre a série "Senna", da Netflix. A jornalista da Band disse, em entrevista exclusiva ao Lance!, que a série não se propôs a ser um documentário, sim uma história dramatizada.

— A gente esquece que o Ayrton Senna morreu em 1994, faz muito tempo. Muita gente fala dele, mas não viu a dimensão do Senna. Acho super válido colocar isso em uma série, um veículo que muita gente usa para se entreter — disse a jornalista.

Sobre as polêmicas da série, como a ocultação de detalhes da carreira e vida pessoal de Senna, a jornalista defendeu que a produção é um drama, mas sentiu falta de alguns momentos da carreira do piloto:

— A série não se propôs a ser um documentário. Você não está vendo um documentário, sim uma história dramatizada. Claro, tem pontos que eu acho que deveriam ter, para dar mais noção de quem era o Senna. Faltou a relação dele com o Nelson Piquet e abordar como era para um brasileiro chegar em um ambiente já 'contaminado' por outro.

Gabriel Leone interpreta Ayrton Senna em série da Netflix (Foto: Divulgação/Globo)

Mesmo com a falta de algum detalhes, Mariana Becker julgou a série como positiva e a comparou com "F1: Dirigir para Viver", também da Netflix:

— Se a gente passar a régua, foi uma série muito positiva e legal, principalmente para a nova geração ter mais noção de quem era o Senna e ter mais informações sobre ele.

— Igual "F1: Dirigir para Viver", muita gente criticou, mas eu achei muito válida também. Ela deixou o esporte mais público — finalizou Mariana Becker.

Conheça a série "Senna"

A trama mistura momentos de realidade e ficção e retrata a vida e o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, desde a infância até o acidente fatal, em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola.

A série é estrelada pelo ator Gabriel Leone, como Senna, e Matt Mella, como o histórico rival do ex-piloto brasileiro, Alain Prost. Outros personagens de destaque incluem o diretor da McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy), a namorada de Senna, Xuxa Meneghel (Pamela Tome) e o narrador e amigo do ex-piloto Galvão Bueno (Gabriel Louchard).

Elenco da série da Netflix (Foto: Gabriela Guedes/Lance!)

A obra foi criada e produzida em parceria com a família do tricampeão mundial. Vários parentes e outros amigos do brasileiro são retratados na série, incluindo sua mãe e seu pai, além de Adriane Galisteu, namorada do piloto quando ele sofreu o acidente fatal em Ímola.