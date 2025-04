Ficha do jogo BOC COR BCLA Semifinal Data e Hora Sexta-feira, 18 de abril de 2025, às 18h10 (de Brasília) Local Maracanãzinho, em Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Onde assistir

Boca Juniors e Instituto Córdoba se enfrentam, nesta sexta-feira (18), em partida válida pela semifinal do Basketball Champions League Americas (BCLA). Assim, os times precisam da vitória no jogo único para garantir a classificação na grande final neste sábado (19). O duelo acontecerá no Maracanãzinho, casa do FlaBasquete, e está marcado para às 18h10 (de Brasília). A transmissão será pelo SporTV, em TV fechada, no Courtside 1891, streaming da FIBA, e no canal oficial da competição no YouTube. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Como foram as quartas de final?

Após garantir o segundo lugar no Grupo B, mesmo do Flamengo, o Boca Juniors enfrentou o Real Estelí nas oitavas de final. Uma vitória tranquila no primeiro confronto foi o começo ideal em casa. O problema surgiu quando a série foi para a casa dos adversários, com uma dura derrota para empatar o duelo. Na decisão, o Boca voltou a dominar para garantir o triunfo e a classificação no Final Four.

O "mesmo" aconteceu com o Instituto Córdoba. Após terminar a fase de grupos em segundo, atrás do Franca no Grupo D, a equipe disputou a vaga com o Minas. O primeiro confronto, em casa, marcou a primeira vitória. Ao levar a disputa para Minas Gerais, a equipe sofreu com a pressão da torcida e viu a série empatar. Ainda no Brasil, os argentinos conseguiram superar o Minas em um jogo acirrado para avançar no BCLA.

Jogadores do Boca Junior agradecendo a torcida (Foto: Divulgação/Boca Juniors)

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X INSTITUTO CÓRDOBA

SEMIFINAL - BCLA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 18 de abril de 2025, às 18h10 (de Brasília);

📍 Local: Maracanãzinho, em Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado), Courtside 1891 (streaming da FIBA) e YouTube da BCLA.