Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade prestigiou, no último mês, dois dos principais torneios de tênis do calendário mundial. Primeiro, em fevereiro, foi a estrela da cerimônia de abertura do Rio Open, no Jockey Club. Nesta semana, foi uma das presenças ilustres no Miami Open, na Flórida.

Neste domingo (23), essa gigante do esporte nacional e mundial usou as redes sociais para agradecer a visita ao torneio de tênis. Entre seus mais de 11 milhões de seguidores está a tenista paulista Beatriz Haddad Maia, que aparece em uma das fotos postadas pela ginasta, e escreveu:



- Obrigada por todo carinho e por ser uma mulher inspiradora. Viva o esporte.

Rebeca Andrade se solidariza com Bia Maia

Rebeca, que, durante a visita ao torneio americano chegou a arriscar umas batidas na bolinha, respondeu ao comentário com a seguinte frase:



- Com você sempre.

Bia, 18ª colocada no ranking da WTA, sofreu, no torneio na Flórida, sua sexta derrota consecutiva: 6/0 e 6/2 para a qualifier tcheca Linda Fruhvirtova, de 19 anos, número 215 do mundo. A número 1 do Brasil tem apenas duas vitórias na temporada, ambas no Aberto da Austrália, em janeiro.

Em fevereiro, no Rio Open, além de ter sido a estrela da cerimônia de abertura, a campeã olímpica da ginástica posou ao lado do carioca João Fonseca, de 18 anos, maior sensação do tênis mundial na atualidade.

Elogios a João Fonseca

Durante o maior torneio de tênis da América do Sul, Rebeca Andrade falou com os jornalistas sobre sua admiração pelo tênis e contou que se sente representada por João Fonseca.

- É sempre bom a gente ter referências para as próximas gerações que estão vindo. Eu acho que para mim a Daiane foi muito importante, então hoje poder ser a Daiane da minha geração é algo muito grandioso. O que o João está fazendo é incrível, eu me sinto muito representada por ele também", disse Rebeca.



João Fonseca com Rebeca Andrade durante o Rio Open 2025 (Foto: Reprodução/RioOpen)

Gigante da equipe brasileira de ginástica

Com 1,55m, Rebeca Andrade tem a maior altura dentre as ginastas da equipe brasileira medalhista em Paris. Flavinha é a atleta mais baixa da equipe, com 1,42m. Lorrane Oliveira (1,53m), Júlia Soares (1,53m) e Jade Barbosa (1,51m) completam o time Brasil, que tem média de 1,5m.

Rebeca Andrade tem maior altura dentre as ginastas da equipe brasileira medalhista em Paris (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)