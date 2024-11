Bia Haddad vira de forma incrível e empata para o Brasil contra a Argentina

Com uma virada impressionante, Bia Haddad Maia, número 17 do mundo e brasileira mais bem colocada do ranking, empolgou o público e empatou o duelo contra a Argentina, pela Billie Jean Kings Cup. O torneio está sendo disputado em São Paulo, no Ibirapuera.

A paulistana fazia uma partida abaixo e tinha perdido o primeiroi set por 6/3. Na segunda parcial, estava perdendo por 5/2, com 40 a 15 e saque de Jasmin Ortenzi, 274ª colocada. Em recuperação impressionante, a brasileira salvou os dois match-points e conseguiu a virada incrível, marcando 3/6, 7/5 e 6/2, após 2h37min de duração na quadra coberta de saibro com o apoio do público.

Com a derrota de Laura Pigossi, o confronto vai para este sábado (16) empatado em 1 a 1, com Bia Haddad podendo deixar o país na frente. A paulistana abre a partir das 14h contra Solana Sierra, 154ª e algoz de Pigossi. O quarto jogo será na sequência, entre Pigossi e Ortenzi — e a dupla pode definir o confronto com Bia e Ingrid Martins contra Martina Capurro Taborda e Melany Krywoj.

O confronto vale vaga nos qualifiers de 2025, que é o trampolim para as finais da competição no final do próximo ano

Como foi o jogo de Bia Haddad?

A brasileira começou o jogo em um primeiro game super longo e foi quebrada após longa disputa. Ela não conseguia acertar seus potentes golpes enquanto a rival lutava e mostrava força mental. Ortenzi abriu uma quebra, Bia recuperou devolvendo para 3/4, mas a argentina quebrou de novo abrindo 5/3 e fechando por 6/3, após 54 minutos de pontos super disputados. Foram 18 erros não-forçados da brasileira.

Ortenzi ganhou confiança e abriu 4 a 0 só colocando a bola na quadra, enquanto Haddad Maia errava seguidamente. Bia fez seu primeiro game, levantou o estádio, devolveu uma das quebras reduzindo para 4 a 2, mas Ortenzi tornou a quebrar e teve 40 a 15 sacando para a vitória. A brasileira foi consistente, viu a rival errar, devolveu a quebra e serviu com 3/5.

Bia vinha com alto número de erros não-forçados com 31 contra onze da oponente, mas eis que o oitavo game do segundo set mudou o panorama e pouco a pouco a brasileira ficou mais consistente, ganhou confiança, fez cinco games seguidos e fechou por 7/5 levantando a galera no Ibirapuera.

No terceiro set a postura de Haddad Maia era diferente. Ela abriu 4 a 1 e não deu mais chances quebrando novamente no oitavo game para fazer 6/2 mesmo com resistência e três match-points salvos pela hermana.

— É um confronto que a parte emocional já começa muito alta, é Brasil x Argentina com quadra cheia onde a emoção por natureza já acontece. Aprendi com as grandes jogadoras que, lógico o tênis é jogado, se ganhasse jogo quem vibrasse mais a gente ganharia sempre. Eu nunca vi tantos vibrarem quanto nós sul-americanos. É tênis, eu não estava me encontrando, taticamente estava jogando mal, estava errando antes e acho que isso sim era a diferença: o fato de eu vibrar — disse Bia Haddad.

