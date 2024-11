João Fonseca nas semis: onde assistir e horário do Challenger 75 de Lyon

João Fonseca entra em ação pelas semifinais do Challenger 75 de Lyon, na França, nesta sexta-feira (15). O brasileiro, número 149 do mundo, enfrenta o francês Calvin Hamery, número 237 do ranking. A partida começa às 10h30m (de Brasília), com transmissão do Challenger TV.

continua após a publicidade

Fonseca venceu o único confronto entre os dois, no qualificatório do US Open deste ano, por dois sets a zero. O duelo vale vaga na final. Além disso, João visa a garantir classificação para o NextGen Finals (de 18 a 22 de dezembro, em Jedá, na Arábia Saudita), já que seus adversários diretos ainda têm torneios por jogar. O espanhol Laudaluce, último oponente do brasileiro, é um dos concorrentes diretos de Fonseca.

➡️ João Fonseca se machuca, salva match-point e derruba Landaluce em Lyon

➡️ Diego Forlán perde em sua estreia como profissional no tênis

João Fonseca também está conquistando provisoriamente o melhor ranking dele na carreira (144º). Para assegurar a marca, precisa de outros resultados. No entanto, uma vitória nas semis em Lyon pode garantir ao brasileiro a entrada no Top 140 pela primeira vez.

continua após a publicidade

João Fonseca em ação em Wimbledon (Foto: LTA)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Saiba horário e onde assistir:

João Fonseca x Calvin Hamery

Challenger TV

📅 Dia: 15 de novembro de 2024, sexta-feira

⏰ Horário: a partir das 10h30m (de Brasília)

🌍 Local: Lyon, França

📺 Onde Assistir: Challenger TV