João Fonseca é superado na semi de Lyon e encerra sua temporada regular

João fonseca, número 149 do mundo e de 18 anos, encerrou, nesta sexta-feira (15), sua temporada regular do circuito mundial após queda na semifinal do challenger 75 de Lyon, na França, evento no piso duro e coberto.

O carioca caiu diante do francês Calvin Hemery, 237º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4 após 1h40min de duração na quadra central. O brasileiro chegou a liderar o primeiro set com quebra, mas sofreu o empate no final e perdeu no tie-break. Ele cometeu muitos erros no sétimo game, foi quebrado e não conseguiu mais reagir.

Esta foi sua melhor campanha na temporada no piso duro e coberto europeu, onde fez quartas em Brest, na França, caiu na estreia em Bratislava, na Eslováquia, e fez oitavas em Helsinque, na Finlândia.

Agora, o brasileiro aguarda por uma das vagas no NextGen Finals, torneio com os sete melhores jovens até 21 anos, mais um convidado, que será jogado entre os dias 18 e 22 de dezembro, em Jeddah, na Arábia Saudita. O brasileiro é o sétimo, com 409 pontos, e torcerá contra Martin Landaluce que tem 360, Nishesh Basavareddy que tem 358, Coleman Wong, com 334, e Henrique Rocha, que tem 320. Os demais tenistas jogam nas duas últimas semanas do ano, enquanto o brasileiro não atuará mais.