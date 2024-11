Zverev derruba Alcaraz, se classifica e elimina espanhol do ATP Finals

Com mais uma atuação firme no saque, Alexander Zverev, número dois do mundo, derrubou Carlos Alcaraz e se classificou, nesta sexta-feira (15), para a semifinal do ATP World Finals, torneio com os oito melhores tenistas do ano.

continua após a publicidade

O alemão, que vem de título no Masters 1000 de Paris, na França, derrotou o espanhol por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4 após 1h57min de duração.

➡️ Diego Forlán perde em sua estreia como profissional no tênis

Zverev não cedeu nenhuma oportunidade no primeiro set e perdeu sete chances, várias no final. Alcaraz se safou, mas nos detalhes o alemão fechou por 7/6 (7/5).

continua após a publicidade

Alexander Zverev parabenizando Carlos Alcaraz (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

O alemão, bicampeão em 2018 e 2021, largou o segundo set com uma quebra, se safou no sexto game de dois break-points, contando com erros de direita de Carlitos. O jogo seguiu e Carlitos teve um 15/30 no último game, mas Sascha fechou a porta para terminar a fase de grupos de forma invicta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo foi o tira-teima do confronto direto: agora Zverev soma seis vitórias em onze partidas. Com o triunfo, o alemão se classifica em primeiro lugar do grupo John Newcombe e enfrenta Taylor Fritz na semifinal deste sábado (16). A segunda vaga será definida a partir das 16h30 (de Brasília). Casper Ruud precisa vencer apenas um set ou o jogo para se classificar. Já Rublev, só passa se ganhar os dois sets. Alcaraz está eliminado e termina o ano como o número três do mundo.