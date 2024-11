João Fonseca garante melhor ranking da carreira

Apesar da derrota nesta sexta-feira (15), João Fonseca, número 149 do mundo, garantiu seu melhor ranking na carreira com a campanha de semifinal de Lyon, na França, evento challenger 75. Fonseca garantiu a soma de 22 pontos onde terá 418 na próxima lista a ser divulgado na segunda-feira, 18, e no momento vai indo ao 144º lugar.

Com as derrotas de Felipe Meligeni e Gustavo Heide em Montevidéu e de Gregoire Barrere na outra semi de Lyon, o carioca vai terminar no mínimo como o 146º. Ele ainda pode terminar a semana como o 144º caso Tristan Boyer não alcance a final no torneio uruguaio e caso o americano Nishesh Basavareddy não seja o campeão em Champaign, nos EUA.

A disputa do NextGen Finals

Atual sétimo da temporada no ranking para tenistas até 21 anos, Fonseca está em disputa esta semana com Basavareddy que passaria o brasileiro também caso vença o torneio americano. Fonseca encerrou sua temporada regular e terá que torcer contra ele e outros tenistas como Martin Landaluce (ESP), Coleman Wong (HGK) e Henrique Rocha (POR).

O torneio em Jeddah, na Arábia Saudita, será jogado entre os dias 18 e 22 de dezembro e classifica os sete melhores mais um convidado.