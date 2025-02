Luisa Stefani brilha e ergue, em Linz, seu 10º título na carreira

Luisa Stefani, número 30 do mundo, conquistou neste domingo (2) seu primeiro título da temporada e o 10º troféu de WTA em sua carreira. A tenista paulistana venceu o WTA 500 de Linz, na Áustria, disputado em piso duro e coberto, com premiação total de US$ 1,060 milhão. A brasileira alcançou o título ao lado da húngara Timea Babos, consolidando mais uma conquista em sua trajetória no circuito profissional.

As duas derrotaram na final as cabeças de chave 3, as irmãs ucranianas Nadiia e Lyudmyla Kichenok por 2 sets a 1 com parciais de 3/6 7/5 10/4 após 1h32min de duração.

Stefani não vencia um título há quase um ano após a conquista do WTA 1000 de Doha, no Qatar, com a holandesa Demi Schuurs, e agora entra no Hall das campeãs com dois dígitos do mais alto nível do circuito internacional.

A brasileira, que passou por um procedimento no joelho no final de novembro do ano passado, disputou apenas o segundo torneio da temporada e agora segue para a disputa do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ao lado da britânica Heather Watson.

Luisa Stefani e Timea Babos na semifinal de Linz, na Áustria (Foto: Matthias Hauer/WTA Linz)

Com a conquista, Luisa Stefani sobre no ranking da WTA

Na campanha, Luisa e Babos derrotaram na semifinal a campeã do Australian Open, a tcheca Kateřina Siniaková, com a chinesa Shuai Zhang. Nas quartas passaram pela britânica Olivia Nicholls com a eslovaca Tereza Mihalikova e na primeira rodada a parceria da italiana Angelica Moratelli com a espanhola Yvonne Reimers.