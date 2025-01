Australian Open: Bia Haddad cai nas duplas e encerra participação do Brasil

Bia Haddad foi eliminada na chave de duplas nesta segunda-feira (20), no Australian Open, em Melbourne. A brasileira e sua parceira, a alemã Laura Siegemund, foram derrotadas pelas cabeças de chave #2 da competição, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Ellen Routliffe por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7(5), 6/3 e 6/4. A partida valia uma vaga nas quartas de final.

Como foi a partida?

Bia Haddad no Australian Open 2025 (Foto: Paul Crock / AFP)

Primeiro set

Bia Haddad e Siegemund começaram melhor na partida, mas perderam o primeiro break point do jogo, quando a alemã errou um smash perto da rede. No game seguinte, Laura teve o saque quebrado, e Dabrowski e Routliffe assumiram a dianteira. A vantagem durou até o 10º jogo, quando houve uma reação de Haddad e Siegmund. A decisão veio no tie-break, com o erro da dupla adversária. A brasileira e a alemã aproveitaram e fizeram 7/6(5).

Segundo set

O segundo set foi favorável às cabeças de chave, que responderam rápido, anotando uma quebra já no game incial. Bia e Laura empataram a parcial em 2/2, portanto, o equilíbrio durou pouco. Dabrowski e Routliffe fizeram 6/3 e a partida foi para o terceiro set.

Terceiro set

As duplas trocaram quebras no segundo e terceiro games. Em seguida, o placar mostrava 2/2 e o jogo seguiu assim, sem quebras, até o décimo game. Dabrowski brilhou no final do período com boas devoluções e um voleio deu a vitória para Gabriela e Ellen.