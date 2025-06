Bia Haddad e Luisa Stefani são confirmadas no WTA SP Open

A cidade de São Paulo está oficialmente de volta à elite do tênis feminino internacional e ao circuito da WTA, após 25 anos. O SP Open foi lançado nesta terça-feira (3) na capital paulista, com a confirmação de Bia Haddad Maia, uma das principais estrelas do esporte brasileiro na atualidade, na chave principal da competição. O torneio acontece no Parque Villa Lobos, na capital paulista, de 6 a 14 de setembro, em quadra rápida.

- Estou muito animada e contente com a notícia da gente ter um WTA em São Paulo. Acho que isso é algo muito especial pro tênis brasileiro. É fruto de muito trabalho de vários jogadores, treinadores, todas as comissões técnicas e muita gente que está envolvida no tênis brasileiro - declarou Bia Haddad, em vídeo divulgado pela organização do torneio.

Além de Bia Haddad, Luisa Stefani e Laura Pigossi, medalhistas olímpicas, também estão confirmadas no SP Open. Com o bronze conquistado nos Jogos de Tóquio, a dupla foi responsável pelo primeiro pódio olímpico do Brasil no tênis.

- Fazer parte da primeira edição do WTA 250 de São Paulo é algo incrível, uma emoção muito grande. Nós, do tênis feminino, viemos conquistando e construindo nosso caminho. É um marco muito importante e, com certeza, vai dar mais visibilidade para o tênis feminino brasileiro - declarou Laura Pigossi.

O público poderá ver de perto Carol Meligeni, bronze nas duplas nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 ao lado de Luisa; Ingrid Martins, top 100 no ranking de duplas da WTA; e Nauhany Silva e Victoria Barros, consideradas as maiores revelações do tênis feminino nacional na atualidade. O line up completo, com as tenistas internacionais que disputarão o SP Open, será divulgado posteriormente.

- Não há momento mais oportuno para realizarmos um torneio da WTA no Brasil do que este que vivemos agora, com o tênis feminino brasileiro em alta, com atletas que fazem parte da elite mundial e de uma promissora geração de jovens tenistas. Os fãs de tênis terão a oportunidade única de torcerem ao vivo no SP Open por nossas jogadoras em um evento de altíssimo nível, com a presença de jogadoras estrangeiras que prometem elevar ainda mais a qualidade do torneio — disse Luiz Carvalho, diretor do SP Open.

Formato do SP Open

Com uma estrutura completa montada em um dos maiores parques urbanos de São Paulo, o SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying e 16 duplas. O qualifying será nos dias 6 e 7 de setembro. Já a chave principal acontecerá de 8 a 14 de setembro, com duas sessões programadas para as partidas entre segunda e quinta-feira (sessão 1 - 15h e sessão noite - 17h30), e sessões únicas nos três últimos dias do torneio, com a realização das quartas de final, semifinais e a final.

A venda de ingressos para o SP Open começa ainda este mês, e mais informações serão anunciadas em breve nos canais oficiais do torneio. O qualifying terá entrada gratuita.

Luisa Stefani disputou atual edição do Roland Garros (Foto: Andre Ferreira / FFT)

Ações fora de quadra

Se dentro das quadras o SP Open promete bastante emoção com um torneio de alto nível técnico, fora delas a organização do evento também promoverá ações que impactarão positivamente o seu entorno. Uma das iniciativas previstas é a reforma das seis quadras de tênis do Parque Villa-Lobos onde a competição será disputada, incluindo a principal, com capacidade para 2.500 pessoas. O objetivo é promover melhorias para receber com conforto os mais de 30 mil torcedores previstos ao longo dos nove dias da programação.

Outra ação que o SP Open promoverá será o apoio dado ao Projeto Bola Dentro, que desde 2005 já atendeu mais de 5 mil jovens por meio do tênis, nas quadras do Parque Villa-Lobos e na cidade de Carapicuíba. A organização do torneio realizará o programa de ball kids, com treinamento e seleção de equipe montada com os participantes do projeto; doação de bolinhas utilizadas no evento, além de uniformes e tênis de quadra excedentes; campanha para o público que comparecer ao SP Open doar raquetes usadas para o projeto; e convite para os participantes do Projeto Bola Dentro assistirem ao vivo os jogos no primeiro dia da competição da chave principal.