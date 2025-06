Bia Haddad vence de virada na estreia no WTA 500 de Queen’s

Nesta segunda-feira (9), a tenista número 1 do Brasil Bia Haddad, estreou no WTA 500, na quadra central do Queen's Club, em Londres, com vitória de virada diante da ex-número 2 do ranking mundial e bicampeã de Wimbledon Petra Kvitova. A brasileira venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2.

O torneio é um dos mais tradicionais do tênis e marca a abertura da temporada internacional na grama. Realizado desde o século XIX, o Queen's retorna em 2025 após longo hiato, já que a última edição havia sido em 1973. Os jogos de WTA 500 são disputados em formato "melhor de três sets", ou seja, quem vencer dois sets primeiro vence a partida.

A partida também marcou a inauguração da quadra central do Queen's Club, nomeada como Andy Murray Arena. O ex-número 1 do mundo marcou presença na partida.

O jogo

O primeiro set começou equilibrado, com as tenistas confirmando seus serviços até o quinto game, quando Bia Haddad teve três chances de quebra, mas Kvitova se salvou. A quebra de serviço veio no game seguinte, mas em favor da tcheca, que colocou 4/2 no placar. A brasileira parou no placar e viu a adversária fechar o primeiro set em 6/2.

Kvitova iniciou o segundo set no saque, confirmando o serviço, e na sequência, Bia Haddad também confirmou seu saque, vencendo o primeiro game após perder cinco seguidos. Na sequência, a brasileira conseguiu uma quebra de serviço e passou na frente. Apesar da pressão da tcheca na reta final do set, Bia venceu o último game de zero e fechou a parcial em 6/4.

No set decisivo, Bia Haddad iniciou a terceira parcial quebrando o serviço de Kvitova no primeiro game e ampliou a vantagem após salvar break point e confirmar o saque no segundo game. A parcial seguiu equilibrada, com bons saques dos dois lados, até que Bia foi para o serviço no game decisivo. A brasileira conseguiu um bom saque e fechou o game por 6/4, confirmando a virada.

Brasileiras nas duplas

Além de competir no simples, Bia Haddad também disputa o torneio de duplas ao lado da espanhola Cristina Bucsa. Luisa Stefani é a outra representante brasileira na competição, em parceria com a húngara Timea Babos.

