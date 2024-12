Assim como a classificação feminina sem a atual campeã Rayssa Leal, a masculina também não teve Giovanni Vianna, campeão masculino do Super Crown 2023. No entanto, outros nomes brilharam neste sábado (14), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O grande destaque foi Nyja Houston, que fez um “nine club”. Entre os brasileiros, Felipe Gustavo e Gustavo Ribeiro estão na finalíssima.

Felipe Mota foi o brasileiro que começou e conquistou um 8 no somatório. Em seguida, o brasileiro conseguiu atingir dois nine-clubs. O colombiano Jhancarlos Gonzalez passou o brasileiro na bateria seguinte.

Na bateria final, Nyjah Houston fez uma bateria absurda e aumentou o nível da competitividade. Gustavo Ribeiro aproveitou este momento e fez 9.2, conquistando a segunda colocação. Neste momento, Felipe caiu para a quarta posição e não conseguiu classificação.

Ao final, Nyjah alcançou 8.7 em sua quarta manobra e ficou em primeiro lugar nas classificatórias. Jhancarlos, Gustavo Ribeiro, Felipe Gustavo, Giovanni Viana e Chris Joslin estarão na final neste domingo (15).

Como funciona o SLS Super Crown?

O SLS Super Crown conta com 30 skatistas — 20 homens e 10 mulheres — de 10 países: Brasil, Japão, Austrália, EUA, Portugal, Canadá, França, Holanda, Colômbia e Porto Rico. Cinco brasileiros defendem o título.

A competição será no estilo das preliminares, sem rodadas eliminatórias. Três mulheres e três homens passarão das preliminares para as finais. Os Top 3 do ranking masculino e feminino vão para a decisão de domingo, com Rayssa, Giovanni e Felipe.

Cada skatista terá direito a duas voltas de 45 segundos mais cinco manobras individuais, tanto nas preliminares como nas finais. Os resultados de cada atleta serão obtidos pela soma das quatro melhores notas, sendo apenas uma nota das voltas.