Bia Haddad vence nas duplas e vai à semifinal do WTA 250 de Nottingham

Apesar da eliminação no torneio de simples, a brasileira Bia Haddad permanece na disputa do torneio de duplas do WTA 250 de Nottingham, ao lado da alemã Laura Siegemund. Nesta quinta-feira (19), a parceria venceu a italiana Angelica Moratelli e a americana Sabrina Santamaria por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 57 minutos.

continua após a publicidade

➡️ATP de Eastbourne relembra feitos de João Fonseca

Cabeça de chave número 3 no torneio inglês, Bia Haddad e Laura Siegemund aguardam as adversárias da próxima fase, que serão definidas no confronto entre Oksana Kalashnikova/Elena Pridankina e Fanny Stollár/Irina Khromacheva, ainda nesta quinta-feira (19). Data e horário do próximo jogo da brasileira ainda não foram divulgados.

De olho no WTA Finals

Com a classificação para as semifinais em Nottingham, a dupla da brasileira chegou aos 1843 pontos no ranking da temporada e chegou ao oitavo lugar, entrando na zona de classificação para o WTA Finals. Bia Haddad e Laura Siegemund ainda podem ganhar mais duas posições, subindo ao sexto lugar caso sejam campeãs do WTA 250.

continua após a publicidade

➡️Ex-número 2 do mundo e vice de Slams é confirmada no SP Open

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desempenho de Bia Haddad no simples

Na chave individual, a campanha de Bia Haddad no WTA 250 de Nottingham acabou logo na primeira rodada, quando a brasileira foi superada pela americana McCartney Kessler, na última terça-feira (17). Na semana passada, a tenista número 21 do ranking mundial foi eliminada na segunda rodada do torneio de Queen's, em Londres.

Bia Haddad foi eliminada na estreia do torneio de simples (Foto: Michel Grasso)

A passagem por Nottingham marca o segundo torneio de grama disputado por Bia Haddad, em preparação para Wimbledon, Grand Slam que tem início programado para o dia 30 de junho. Em 2022, a brasileira conquistou os títulos tanto em simples quanto em duplas nesta mesma competição.