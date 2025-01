Australian Open se rende a João Fonseca: ‘Estrela em ascensão’

João Fonseca encara o russo Andrey Rublev, nesta terça-feira (14), às 6h30, na estreia do Australian Open. O torneio do fez um esquenta da partida do brasileiro João Fonseca que acontece na manhã desta terça-feira pela primeira rodada do evento jogado em Melbourne, na Austrália.

"Uma estrela em ascensão Logo após conquistar o título do Next Gen ATP Finals, o qualifier João Fonseca, de 18 anos, fará sua estreia no Grand Slam hoje à noite contra o cabeça de chave número 9, Andrey Rublev", disse uma postagem na conta do X do Grand Slam que terá seu último dia de primeira rodada. O jogo será o último da quadra Margaret Court por volta das 6h30 da manhã no horário brasileiro, 20h30 locais em Melbourne.

Fonseca, de 18 anos e quatro meses, é o mais jovem brasileiro em um Major na Era Aberta e mais jovem desde Thomaz Koch em 1962 quando tinha 17 anos.

João Fonseca x Andrey Rublev

João Fonseca vem impressionando o circuito mundial com os resultados das últimas semanas, nas quais conquistou os títulos do NextGen Finals e do Challenger 125 de Camberra, além de três vitórias no qualificatório do Australian Open em Melbourne, que lhe deram o direito de disputar a chave principal. Ele soma 13 triunfos consecutivos, os últimos oito sem perder sets.

João Fonseca com o troféu do NextGen (Foto: Peter Staples/ATP Tour)

Número nove do ranking da ATP, Andrey Rublev vem de cinco tropeços seguidos e começou o ano com derrota no ATP 250 de Hong Kong. O russo busca recuperação após um 2024 difícil, onde teve problemas de saúde mental.