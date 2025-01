Adversário de Fonseca na estreia do Australian Open diz não sentir mais ‘ansiedade louca’

Andrey Rublev, adversário de João Fonseca em partida na noite de segunda-feira ou madrugada de terça, na estreia do Australian Open, afirmou que superou a ansiedade extrema que marcou sua vida em 2024. O russo teve problemas de saúde mental durante o último ano, mas se diz preparado para a nova temporada.

— Definitivamente estou me sentindo muito melhor. Ainda não estou onde gostaria de estar, mas finalmente tenho uma base. Meio ano atrás, atingi o pior momento da minha vida, não em relação ao tênis, mas sobre mim mesmo. Não via razão para viver. Isso pode parecer dramático, mas os pensamentos dentro da minha cabeça me causavam muita ansiedade. Comecei a sentir algo próximo da bipolaridade, e fui eu quem desencadeou isso. Agora me sinto melhor. Vejo o que estava acontecendo — disse ao jornal britânico The Guardian.

Rublev contou com a ajuda do ex-número 1, Marat Safin, para se recuperar.

— Eu tomava antidepressivos, mas não ajudavam. Decidi parar e Marat me ajudou muito com conversas. Ele me fez perceber coisas e comecei a trabalhar com um psicólogo. Embora ainda não esteja no lugar feliz que desejo, não sinto mais aquela ansiedade louca — revelou.

— Você pode ter tudo e ainda assim ser infeliz se não enfrentar o que está dentro de você. Quando aceita, começa a melhorar — continuou Rublev.

Rublev venceu nomes como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz no último ano, mas mantém os pés no chão.

— Não vou mentir que quero ganhar um Grand Slam, mas, se isso acontecer, não mudará minha vida. Antes, eu pensava que mudaria, mas percebi que não é assim — afirmou.

Sua serenidade psicológica contrasta com os momentos de fúria na quadra, como em outubro, no Masters de Paris, quando bateu a raquete contra o joelho até sangrar.

— Antes, me sentia envergonhado ao ver vídeos desses momentos, porque não sou assim. Agora, vejo como algo de outra vida. Não sou mais essa pessoa — revelou o russo, que é próximo de Daniil Medvedev, padrinho de sua filha, e busca aprender com ele.

— Perguntei como ele conseguiu mudar, porque, quando era júnior, ele também era muito impulsivo. Tudo se resume a ser honesto consigo mesmo. Quando algo o deixa agressivo ou estressado, é porque há algo profundo que você não aceita. Ser honesto é o caminho para mudar — completou.

Rublev lembra da vitória no Masters de Madri, mesmo enfrentando sérios problemas de saúde, como um abscesso na garganta.

— Madri me salvou. Estava doente, mas isso me fez deixar de lado outros pensamentos e me concentrar no jogo. Joguei muito melhor do que quando estava saudável — disse Andrey, que tentará ser mais gentil consigo mesmo.

— Estou mais equilibrado porque sou honesto comigo. Vejo minha situação de forma realista e menos dramática. Tenho um relacionamento mais saudável comigo mesmo — afirmou Rublev.

Preparando-se para enfrentar João Fonseca na estreia do Australian Open, Rublev se diz otimista na vitória.

— Estou animado com a temporada porque me sinto muito melhor do que há meio ano. Entendo como minha saúde mental afeta meu tênis e isso me dá esperança para o futuro — finalizou.