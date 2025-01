Após derrota no Australian Open, Nick Kyrgios fala em aposentadoria precoce

Nick Kyrgios foi derrotado para Jacob Fearnley na primeira rodada do Australian Open por 3 sets a 0 (7/6, 6/3 e 7/6) e não ficou satisfeito com o desempenho que apresentou na John Cain Arena. Após a partida, o australiano ressaltou não estar em seu melhor condicionamento físico, já que ele sofreu uma lesão no abdômen cinco dias antes da estreia. Tal circunstância pode corroborar para uma aposentadoria precoce com 29 anos.

- Sabia que seria difícil diante da minha condição física e ficaria limitado a meu saque. Sobre uma possível aposentadoria, sou realista, não me vejo jogando a chave de simples na Austrália outra vez - disse Kyrgios.

Mesmo lesionado, Kyrgios apresentou bom nível, onde conseguiu levar a partida para dois tie-breaks. O dono da casa parabenizou o britânico e elogiou a qualidade apresentada por ele.

- Quero dar todo o crédito ao meu rival, jogou muito bem e seu nível me impressionou, com bolas baixas e agressivas - destacou.

Apesar do discurso sobre aposentadoria, Nick Kyrgios revelou que disputará outro Grande Slam em simples ainda este ano, onde priorizará Wimbledon, que será disputado em nos meses de junho e julho.

- Minha carreira ainda não acabou, tive uma grande jornada até aqui. Wimbledon é um objetivo, espero que meu corpo esteja bem até lá - destacou o ex-número 13 do ranking da ATP.

Nick Kyrgios foi eliminado do Australian Open para Jacob Fearnley por 3 sets a 0 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

A participação de Kyrgios no Australian Open ainda não acabou. O australiano vai disputar o torneio de duplas ao lado do compatriota Thanasi Kokkinakis, reeditando a parceria campeã em 2022. Eles enfrentam outra dupla local, James Duckworth e Aleksandar Vukic.