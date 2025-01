Adversário de Fonseca em Melbourne, Rublev vem em má fase

Logo após a definição de todos os tenistas classificados no qualificatório do Australian Open, foi realizado o sorteio para posicionar os tenistas saídos do qualifying e assim ficou definido o primeiro adversário de João Fonseca.

A classificação histórica de João Fonseca ao seu primeiro Grand Slam, traz consigo seu primeiro duelo da carreira com um tenista do top 10. Fonseca estreia contra o russo Andrey Rublev, 9º.

O russo de 27 anos tem como suas melhores campanhas em Melbourne Park quartas de final alcançadas em 2021, 2023 e 2024.

Fonseca e Rublev nunca se enfrentaram no circuito profissional

Andrey Rublev em ação (Foto: Anders Wiklund/AFP)

O russo está em má fase e não vence uma partida desde a estreia do ATP de Metz, na França, em novembro de 2024 e acumula cinco derrotas consecutivas. Em toda a sua carreira, Rublev jogou cinco vezes contra brasileiros e perdeu apenas de Thiago Monteiro na chave do ATP de Munique, na Alemanha, em 2019.

Em 2024, as estreias de Rublev no Australian Open e US Open foram diante do paranaense Thiago Seyboth Wild e o russo venceu as duas partidas, sendo a partida em Melbourne definida em cinco sets.

Caso avance no Austalian Open, João Fonseca encara o vencedor do duelo entre o campeão do Australian Open 2014, o suíço Stan Wawrinka e o italiano Lorenzo Sonego.

Brasileiros no Australian Open

O brasileiro Thiago Monteiro também conquistou sua vaga no Australian Open, ao vencer o belga Kimmer Coppejans por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Ao lado dele, os tenistas Thiago Wild e Bia Haddad, já confirmados nas chaves principais de Melbourne, também irão representar o Brasil no torneio.