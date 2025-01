João Fonseca é confirmado no ATP de Buenos Aires antes do Rio Open

A organização do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, que será disputado a partir do dia 10 de fevereiro, confirmou a presença de João Fonseca na noite desta segunda-feira (12). O brasileiro participará do torneio um pouco antes do Rio Open, onde compete em casa pela segunda vez na carreira.

O brasileiro entrou no torneio pela primeira vez na carreira graças a um Special Exempt dedicado a um programa novo para os tenistas NextGen (até 20 anos) que estejam dentro dos 250 melhores do mundo. O brasileiro é o atual 112º e vem de uma série de 13 vitórias seguidas com o título do NextGen Finals em Jeddah, na Arábia Saudita, e o challenger 125 de Camberra, na Austrália.

O torneio argentino é o mais tradicional do continente e vai abrir a gira sul-americana de ATPs no saibro que este ano diminuiu para três eventos. Logo a seguir, o brasileiro joga o Rio Open, onde tem como melhor resultado as quartas de final. Na sequência é disputado o ATP 250 de Santiago, no Chile, onde o brasileiro recebeu convite ano passado, mas ainda não há informações sobre a participação de Fonseca.

O carioca de 18 anos estreia no Australian Open nesta terça contra Andrey Rublev, nono do mundo, sendo o mais jovem brasileiro na Era Aberta a jogar a chave de um Grand Slam. Na próxima semana, caso não vá longe na Austrália, ele joga o challenger 125 de Quimper, na França, e no final de semana dos dias 1 e 2 de fevereiro disputa a Copa Davis pelo Brasil em Orleans, na França.

A lista oficial de Buernos Aires deve ser divulgada nesta terça-feira, mas contará com estrelas como Alexander Zverev e Holger Rune.