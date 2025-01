Bia Haddad Maia vence Julia Riera e avança no Australian Open

Bia Haddad Maia, 17º do ranking da ATP, venceu Julia Riera, número 146 do mundo, por 2 sets a 1 (4/6 e 7/5 e 6/2), após 2h40 de partida, nesta segunda-feira (13), na Quadra 1573, em Melbourne (AUS), pela primeira rodada do Australian Open. A brasileira fez jogo equilibrado, cometeu erros no primeiro set, mas conseguiu se recuperar para vencer e avançar no primeiro Grand Slam do ano.

Com a vitória, Bia Haddad encara Erika Andreeva, que se classificou após vencer a chinesa Saisai Zheng por 2 sets a 0. Já Julia Riera se despede do Australian Open.

Como foi a partida entre Bia Haddad Maia e Julia Riera?

O jogo começou equilibrado, com duas quebras de cada lado, onde a brasileira conseguiu criar a vantagem primeiro, mas sofreu o empate depois, 3/3. Na reta final, Riera conseguiu quebrar o saque de Bia no momento decisivo, e fechou o set em 6/4, para abrir 1 a 0.

No segundo set, Bia conseguiu comandar mais os pontos e conseguia liderar o placar em três oportunidades, mas não quebrava o saque. Até que, quando o set estava 5/5, a brasileira conseguiu a quebra de serviço em Riera e abriu 6/5, após 10 minutos de game e fechou o set em 7/5 após confirmar o saque, 1 a 1 no placar, na Quadra 1573.

Bia Haddad Maia venceu por 2 sets a 1 (Foto: Paul Crock/AFP)

Na terceira parcial, Bia Haddad foi impecável. A brasileira conseguiu duas quebras de saque e abriu 5/2 no placar, com a chance de sacar para a vitória, onde ela aproveitou, fechou a parcial em 6/2 e venceu o jogo por 2 sets a 1.