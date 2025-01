Australian Open: veja os resultados do oitavo dia de competições

O Australian Open chegou ao sétimo dia de disputas neste domingo (19), em Melbourne, válido pelas oitavas de final da competição. Novak Djokovic desbancou o tcheco Jiri Lehecka (29º), por 3 sets a 0 — com parciais de 6/3 6/4 7/6 (7/4) — após 2h39min de duração na quadra Rod Laver Arena.

Na terceira posição do ranking da ATP, Carlos Alcaraz — que será o próximo adversário de Novak Djokovic — venceu por W.O o britânico Jack Draper. O confronto, que ocorria sob o calor intenso do verão australiano, foi encerrado antes do previsto devido à desistência de Draper no segundo set, após 1 hora e 35 minutos de jogo. Alcaraz liderava a partida com as parciais de 7/5 e 6/1.

No feminino, Aryna Sabalenka (1º) venceu a russa Mirra Andreeva (15º), de apenas 17 anos. A bielorrussa conquistou a vitória após dominar dois sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/2. Ao final da partida, as rivais deram um abraço carinhoso e foram aplaudidas pelo público.

Coco Gauff, número três do mundo, sofreu durante a sua partida contra a suíça Belinda Bencic, campeã olímpica em Tóquio-2020. Portanto, a estadunidense se classificou para as quartas de final do Australian Open por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6 /1.

Veja todos os resultados do oitavo dia do Australian Open 2025

Segue a tabela organizada com os resultados das oitavas de final:

Masculino — Oitavas de Final

[2] Alexander Zverev (ALE) v. [14] Ugo Humbert (FRA) 6/1, 2/6, 6/3, 6/2 [3] Carlos Alcaraz (ESP) v. [15] Jack Draper (GBR) 7/5, 6/1, des. [7] Novak Djokovic (SER) v. [24] Jiri Lehecka (TCH) 6/3, 6/4, 7/6(4) [12] Tommy Paul (EUA) v. Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6/1, 6/1, 6/1

Feminino — Oitavas de Final