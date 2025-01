Djokovic desbanca Lehecka e encara Alcaraz no Australian Open

Novak Djokovic desbancou o tcheco Jiri Lehecka (29º), por 3 sets a 0 — com parciais de 6/3 6/4 7/6 (7/4) — após 2h39min de duração na quadra Rod Laver Arena, a principal de Melbourne Park, pelo Australian Open. Com a vitória, o sérvio, que ocupa a sétima posição no ranking, encara o espanhol Carlos Alcaraz.

Djokovic emplaca sua 98ª vitória no torneio. O sérvio é recordista com dez títulos do Grand Slam e é o maior vencedor com 24 conquistas. Ele segue em busca do 25º para ser o líder geral entre homens e mulheres — Novak está empatado com a australiana Margaret Court.

Djokovic comemora vitória em cima de Lehecka no Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)

Histórico entre Djokovic e Alcaraz

São sete jogos entre os dois com quatro vitórias de Djokovic. Em 2024, foram dois jogos emblemáticos: o primeiro foi a final de Wimbledon com o bicampeonato do espanhol e em seguida, o troco do sérvio na final das Olimpíadas, em Paris, onde ganhou sua primeira medalha de ouro. Este será o primeiro encontro entre os dois em Melbourne.

Carlos Alcaraz está em busca do Career Grand Slam — vencer todos os Majors em anos diferentes. O espanhol tem um título em Roland Garros ano passado e o US Open de 2022. Na Austrália, jamais passou das quartas de final.