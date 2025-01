Um duelo de tirar o fôlego acontecerá na manhã desta terça-feira: Djokovic x Alcaraz. A dupla vai se enfrentar pelas quartas de final do Australian Open. Será o primeiro encontro dos tenistas em 2025. A previsão é que a partida seja disputadas às 6h30 (de Brasília) com transmissão da ESPN e Disney+. ➡️Clique aqui para assistir no Disney+.

Antes de Djokovic e Alcaraz disputarem a vaga nas semifinais na quadra Rod Laver, a maior do Australian Open, Aryna Sabalenka e Anastasia Pavlyuchenkova se enfrentarão às 5h (de Brasília), o que pode afetar diretamente o início do jogo masculino.

O primeiro encontro em 2025 entre o sérvio e o espanhol também marcará a primeira vez que os dois tenistas vão disputar uma vaga após a decisão da Olimpíada de Paris, em 2024. Na final, Djokovic venceu por 2 sets a 0 e conquistou o ouro olímpico inédito na sua carreira.

Números de Djokovic x Alcaraz

Em um retrospecto recente, os dois tenistas já se enfrentaram sete vezes. Djokovic leva vantagem nos confrontos, com quatro vitórias contra três de Alcaraz. Nesta terça-feira, eles protagonizarão o oitavo duelo da história.

No entanto, tratando-se de Grand Slam, a vantagem é de Alcaraz. Ao todo, o espanhol venceu o adversário nas duas últimas finais de Wimbledon, em 2024 e 2023. Já Djoko venceu na semifinal de Roland Garros, em 2023.

Ranking da ATP

Na posição atual do ranking da ATP, Carlos Alcaraz está na frente de Novak Djokovic. O espanhol ocupa a 3ª colocação atrás de Alexander Zverev e Jannik Sinner, segundo e primeiro colocados, respectivamente. Já o sérvio está na 7ª posição da classificação.

