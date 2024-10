Augusto Akio, medalhista olímpico de Paris pelo skate park, em entrevista exclusiva ao Lance!, nesta quarta-feira (16), durante a coletiva do STU Pro Rio, falou sobre as expectativas para o evento. O atleta elogiou bastante a pista e disse que espera um skate de alto nível.

continua após a publicidade

➡️ STU Pro Tour Rio: Ivan Monteiro fala sobre influência das mídias no skate

— A pista aqui proporciona um alto nível de skate, como a velocidade, projeção, os aéreos e a extensão da nas bordas. Ela também proporciona manobras intensas de grau elevado, dificuldade e alto risco. Inclusive, foi feita uma reforma para proporcionar maior possibilidade de manobras cada vez mais inusitadas. É de se esperar um alto nível de skate nesse STU — disse Augusto.

➡️ Com atletas olímpicos, STU Pro Tour Rio receberá a nata do skate mundial

Augusto Akio foi bronze no skate park nas Olimpíadas de Paris (Foto: Luiza Moraes/COB)

Augusto também falou da sensação de estar competindo no Brasil, conhecendo lugares e pessoas. Akio desabafou sobre a saudade de estar longe de casa, mas destacou que o companheirismo do skateboard é muito bom nesses casos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Com certeza, estar competindo dentro das fronteiras do Brasil é uma sensação muito boa. Assim como em muitas viagens, a gente está longe de casa. O que deixa mais tranquilo e leve são os amigos ao lado, junto, o tipo de companheirismo no skateboard. É tão bom quanto, talvez melhor. Mas, afinal de contas, é "da hora" conhecer lugares e pessoas. Toda viagem é uma oportunidade dentro do país ou fora.