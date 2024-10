Ivan Monteiro, líder do ranking do Skate Street do STU, em entrevista exclusiva ao Lance!, nesta terça-feira (15), falou sobre o evento do STU Open Rio de Janeiro e sobre estar na primeira posição da tabela. O skatista participou de uma ação no Pão de Açúcar, uma parceria entre o evento e o canal oficial de turismo na Cidade Maravilhosa “Vist Rio”.

— Toda etapa é uma etapa diferente. Claro que você fica nervoso, mas é só saber lidar com a pressão do evento e ter suporte. Este evento não conta para o Circuito Nacional do STU, é uma etapa a parte, a próxima será em São Paulo. Acho que cada evento é algo totalmente diferente. Liderando o ranking ou não, você só precisa pensar naquilo que está na sua frente e fazer o melhor skate naquele momento — disse.

Além disso, o skatista também comentou sobre a influência das redes sociais no público da modalidade, que aumentou bastante nos últimos anos.

Ivan Monteiro em ação pelo STU Porto Seguro (Foto: Pablo Vaz/STU)

— Hoje em dia, todas as plataformas sociais ali são o meio principal. São o meio de você mostrar o seu trabalho para o mundo inteiro, e isso traz muito público. Tem vários skatistas que têm muitos seguidores. Como a Rayssa Leal que alcança muitas pessoas que não conhecem nada sobre o skate. E, com certeza, eu acho que isso muda bastante coisa em questão de público — finalizou.

A última etapa que Ivan Monteiro conquistou este ano foi o STU National de Porto Seguro, onde numa volta quase perfeita, recebeu a nota 82,70, quase dez pontos a mais que o segundo lugar, e concretizou a tal convicção que faz dos grandes ainda maiores. O brasileiro lidera o raking do Street com 140000 pontos.