Uma turma do mais alto nível do skate mundial está prestes a desembarcar no Brasil para se juntar aos melhores nomes do país no esporte. A nata do skate Street e Park mundial disputará o STU Pro Tour Rio na Praça Duó, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na próxima semana.

E o que não vai faltar é atleta olímpico. No Park feminino, por exemplo, quatro das oito finalistas dos Jogos de Paris-2024 estarão em solo carioca. Inclusive, a medalhista de ouro, a australiana Arisa Trew, que tem mãe japonesa e pai galês. As outras três são a britânica Sky Brown (bronze), a brasileira Dora Varella (4º lugar) e a norte-americana Bryce Wettstein (6º). A japonesa Sakura Yosozumi, ouro em Tóquio-2020, é outro nome de peso da modalidade que estará no Rio.

- Acho o STU um dos eventos mais divertidos de estar. Além de o Rio ser uma cidade incrível, o evento sempre tem mais do que apenas skate, como mostras de arte e shows. Eu amo isso. O nível é alto como em qualquer competição que disputamos pelo mundo. ⁠Só espero me divertir muito e andar com meus amigos. Adoro o público carioca, muito apaixonado e que me dá um apoio enorme - disse Sky Brown, campeã do STU Open Rio em 2022, na mesma Praça Duó.

No Park masculino, a disputa tem tudo para ser ainda mais acirrada. Isto porque nada menos do que sete dos oito finalistas da última Olimpíada estarão em cena. A começar pelos três skatistas que subiram no pódio na capital francesa: o australiano Keegan Palmer (bicampeão olímpico), o norte-americano Tom Schaar (prata) e o brasileiro Augusto Akio (bronze). Além deles, Pedro Barros (4º), o norte-americano Tate Carrew (5º), o italiano Alex Sorgente (6º) e Luigi Cini (7º).

O skatista Keegan Palmer em ação no STU Rio de 2022 (Foto: Julio Detefon / STU)

🛹 STU Pro Rio conta com skatistas de 11 países

A pista de Street logo ao lado, tomada por suas rampas, escadas, corrimãos e caixotes, também estará repleta de talentos. Entre os rapazes, nomes como o japonês Ginwoo Onodera, hoje entre os cinco melhores do ranking mundial. Entre as meninas, a australiana Chloe Covell, figurinha carimbada em finais olímpicas, de Mundiais e de etapas da SLS, e a japonesa Miyu Ito, medalha de bronze no Mundial de Roma, no mês passado, conquistado por Rayssa Leal.

Ao todo, atletas de 11 países desfilarão talento na Praça Duó, de 16 a 20 de outubro. Além do Brasil, skatistas de Estados Unidos, França, Itália, Holanda, Austrália, Japão, Filipinas, Argentina, Colômbia e Peru. As pistas de Street e Park, inclusive, acabam de ganhar uma nova pintura, obra do artista João Lelo, que assina a identidade visual do evento este ano.