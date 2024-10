Skate: Chloe Covell é campeã da etapa da SLS Sydney; Rayssa Leal fica em quarto

Dona da casa, Chloe Covell venceu a etapa de Sydney da SLS, a liga mundial de skate street, neste sábado (12). A australiana somou 31,8 pontos, seguida das japonesas Liz Akama, com 29,1, e Funa Nakayama, que teve 27,4 pontos. Fora do pódio, a brasileira Rayssa Leal ficou na quarta colocação. Na competição masculina, Giovanni Vianna ficou na segunda colocação, só atrás de Sora Shirai.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo vence Vasco em clássico na estreia da temporada 2024/25 do NBB

A disputa ficou marcada pelo equilíbrio entre Chloe, Rayssa e Akama, que buscaram o título até a última volta. Porém, na última tentativa, a brasileira fez uma volta abaixo, ficou com 23,8 pontos, e foi superada por Funa Nakayama, que recebeu 8,7 pela manobra decisiva.

(Foto: Divulgação / SLS)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na disputa masculina, Sora Shirai ficou com o título da etapa ao somar 36.7 pontos, com direito a um 9.4 e um 9.3. Em uma disputa de altíssimo nível, o japonês superou o brasileiro Giovanni Vianna, com 35.9, e o americano Chris Joslin, que ficou com 35.8.

continua após a publicidade

Na última tentativa, Giovanni passou Chris após uma linda manobra, que lhe rendeu uma nota de 9.6. O americano até reagiu, mas mesmo com um 9.5, ficou à um décimo atrás do brasileiro.A etapa de Sydney é a penúltima parada antes do Super Crown, que ocorre em São Paulo entre os dias 14 e 15 de dezembro.