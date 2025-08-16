menu hamburguer
Atuação ‘lenta demais’ de brasileira em luta frustra torcida em UFC 319

Evento está sendo realizado em United Center, Chicago

Lupita Godinez e Jessica Andrade em luta no UFC 319 (Foto: Reprodução/UFC)
imagem cameraLupita Godinez e Jessica Andrade em luta no UFC 319 (Foto: Reprodução/UFC)
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
22:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jessica "Bate Estaca" Andrade foi a última brasileira a entrar no octógono antes de Carlos Prates no card principal do UFC 319 neste sábado (16). Em três rounds intensos, a lutadora foi superada pela mexicana Lupita Godinez por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28). Apesar da resposta no último assalto, Andrade viu o controle ficar na mão da adversária, o que foi criticado pelos torcedores que acompanharam o confronto.

Du Plessis x Chimaev: confira card, onde assistir e horário do UFC 319

O duelo entre Andrade e Godinez foi a penúltima luta de um representante brasileiro do noite. Nas preliminares iniciais, o confronto entre duas brazucas contou com a vitória de Karine Silva sobre Dione Barbosa. Em seguida, Edson Barboza foi derrotado por Drakkar Klose por decisão unânime, com 29-28 x 3.

Torcida se frustra com atuação de brasileira

Andrade x Godinez: como foi a luta?

Começo bom da brasileira, que tentava assumir o controle nos primeiros minutos de confronto. Godinez, por sua vez, conectava alguns golpes certeiros em linha. Os segundos finais foram marcados por grande intensidade entre as lutadoras, com a pressão estabelecida por Jessica. A melhor do round, no entanto, parece ter ficado com a mexicana, que encontrou mais golpes significativos do que a adversária.

O segundo round começou com kata-gatame de Godinez, mas a brasileira se defendia bem. A imobilização foi vencido com dificuldade, e Lupita se manteve forte com o controle no solo. Apesar de golpes pontuais encontrarem a mexicana, a superioridade do primeiro round continuou com ela, que aproveitava a guarda baixa de Jessica.

O último assalto contou com intensidade de Andrade desde os primeiros minutos para tentar virar o resultado do confronto. Em busca do nocaute, a brasileira aproveitava as andadas para trás de Godinez para acertar a mexicana. Lupita, por sua vez, não deixou de atacar a adversária, que evitava que a luta fosse para o chão novamente. Com a superioridade "tardia" de Jessica, o duelo é encerrado, com vitória para a rival por decisão unânime (29-28, 29-28 e 29-28) dos juízes.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasileiros no card do UFC 319

Neste sábado (16), o russo nascido na Chechênia enfrentará o campeão peso médio pelo cinturão que um dia foi do brasileiro Anderson Silva. Os dois fazem a luta principal do UFC 319, que será disputado em Chicago (EUA).

Além de Chimaev vs DuPlessis, o evento terá a presença de cinco brasileiros. Liderando a tropa brazuca está Carlos Prates, que enfrenta Geoff Neal pela divisão dos meio-médios. Parte da equipe Fighting Nerds, que recebeu várias indicações para o Oscar do MMA, Prates busca se recuperar da primeira derrota no UFC.

carlos-prates-ufc
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

No card preliminar, o peso-leve Edson Barboza enfrenta Drakkar Klose, enquanto a ex-campeã peso palha Jessica Andrade mede forças com Loopy Godinez. Na segunda luta da noite, duelo de brasileiros no peso mosca, com Karine Silva enfrentando Dione Barbosa.

