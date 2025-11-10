ATP Finals: grupos, tenistas e onde assistir
A edição de 2025 é a primeira com dois tenistas do mesmo país, os italianos Jannik Sinner e Lorenzo Musetti
O ATP Finals, último torneio de tênis da temporada, começou no último domingo (9) e vai até sábado (15), em Turim, na Itália. O campeonato reúne os de simples e as oito duplas que conquistaram mais pontos ao longo do ano para disputar o troféu final.
Novak Djokovic faria parte do seleto grupo de tenistas, mas desistiu de competir devido uma "lesão persistente". Com a saída de Nole, quem assumiu a vaga foi Lorenzo Musetti. Assim, a lista com os melhores oito ficou com: Alcaraz, Fritzm Alex de Minaur, Musetti, Sinner, Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime.
Todos os tenistas se enfrentam dentro do grupo, sendo que os dois primeiros colocados avançam à semifinal, na qual o primeiro colocado enfrenta o segundo da outra chave, e vice-versa. Os jogos seram transmitidos pela ESPN e pela Disney+.
Grupos do ATP Finals
Os grupos levam os nomes de ex-atletas históricos da modalidade.
Grupo Jimmy Connors
- Carlos Alcaraz (ESP)
- Taylor Fritz (USA)
- Alex de Minaur (AUS)
- Lorenzo Musetti (ITA)
Grupo Bjorn Borg
- Jannik Sinner (ITA)
- Alexander Zverev (GER)
- Ben Shelton (USA)
- Felix Auger-Aliassime (CAN)
Duplas
Grupo Peter Fleming
- Julian Cash (GBR)/Lloyd Glasspool (GBR)
- Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)
- Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)
- Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)
Grupo John McEnroe
- Harri Heliovaara (FIN)/Henry Patten (GBR)
- Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO)
- Joe Salisbury (GBR)/Neal Skupski (GBR)
- Christian Harrison (USA)/Even King (USA)
