imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

ATP Finals: grupos, tenistas e onde assistir

A edição de 2025 é a primeira com dois tenistas do mesmo país, os italianos Jannik Sinner e Lorenzo Musetti

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
13:16
Carlos Alcaraz - Tênis - ATP Finals
imagem cameraCarlos Alcaraz x Andrey Rublev - Tênis - ATP Finals (Foto: Marco Bertorello/AFP)
O ATP Finals, último torneio de tênis da temporada, começou no último domingo (9) e vai até sábado (15), em Turim, na Itália. O campeonato reúne os de simples e as oito duplas que conquistaram mais pontos ao longo do ano para disputar o troféu final.

Novak Djokovic faria parte do seleto grupo de tenistas, mas desistiu de competir devido uma "lesão persistente". Com a saída de Nole, quem assumiu a vaga foi Lorenzo Musetti. Assim, a lista com os melhores oito ficou com: Alcaraz, Fritzm Alex de Minaur, Musetti, Sinner, Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime.

Todos os tenistas se enfrentam dentro do grupo, sendo que os dois primeiros colocados avançam à semifinal, na qual o primeiro colocado enfrenta o segundo da outra chave, e vice-versa. Os jogos seram transmitidos pela ESPN e pela Disney+.

TENNIS-ATP-FINALS
Jannik Sinner celebra vitória sobre Taylor Fritz durante a final do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Grupos do ATP Finals

Os grupos levam os nomes de ex-atletas históricos da modalidade.

Grupo Jimmy Connors

  • Carlos Alcaraz (ESP)
  • Taylor Fritz (USA)
  • Alex de Minaur (AUS)
  • Lorenzo Musetti (ITA)

Grupo Bjorn Borg

  • Jannik Sinner (ITA)
  • Alexander Zverev (GER)
  • Ben Shelton (USA)
  • Felix Auger-Aliassime (CAN)

Duplas

Grupo Peter Fleming

  1. Julian Cash (GBR)/Lloyd Glasspool (GBR)
  2. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)
  3. Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)
  4. Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)

Grupo John McEnroe

  • Harri Heliovaara (FIN)/Henry Patten (GBR)
  • Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO)
  • Joe Salisbury (GBR)/Neal Skupski (GBR)
  • Christian Harrison (USA)/Even King (USA)

