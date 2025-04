Atitude de Bortoleto surpreende Alonso no GP da Arábia Saudita

Fernando Alonso, 11º colocado no GP da Arábia Saudita, se surpreendeu com uma atitude de Gabriel Bortoleto durante a prova em Jeddah. Na volta 25, após ser ultrapassado por Liam Lawson, o brasileiro tentou um melhor ângulo de curva, mas quase bateu na Aston Martin do espanhol.

— Fiquei surpreso e quase bati, o que é a última coisa que você quer, mas ele não me viu. Tive que cortar a curva e devolver a posição imediatamente porque não queria levar uma punição — explicou Alonso, que, curiosamente, é proprietário da empresa que gerencia a carreira do jovem piloto.

Apesar do susto, o bicampeão mundial levou o incidente com bom humor:

— No final do dia, voltamos para casa no mesmo avião, mas talvez não consigamos servir o jantar para ele hoje à noite — brincou.

'Queria assustá-lo um pouco' respondeu Bortoleto a Alonso

Bortoleto também entrou na onda e respondeu à altura:

— Eu queria assustá-lo um pouco, mas é claro que estou brincando. Eu sabia que havia um carro atrás de mim. Quando aquele me ultrapassou, tentei fazer a curva e o Fernando apareceu de repente. — disse o brasileiro.

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da Arábia Saudita, o próximo compromisso das equipes é o GP de Miami, entre os dias 2 e 4 de maio. Desta vez, a Fórmula 1 volta para os Estados Unidos pela primeira vez na temporada de 2025. A corrida está agendada para às 17h (de Brasília), no domingo (13). A sexta etapa contará também com a segunda corrida sprint do ano.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. O campeonato se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.