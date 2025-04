GP da Arábia Saudita: vencedores na história da Fórmula 1

Vencedores incluem Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sérgio Pérez, com domínio da Red Bull Racing.

O Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 é um dos mais recentes a integrar o calendário da categoria, tendo estreado em 2021. A corrida é realizada no Jeddah Corniche Circuit, uma pista urbana moderna e veloz localizada à beira do Mar Vermelho, na cidade de Jeddah. O Lance! relembra todos os vencedores do GP da Arábia Saudita.

Conhecido por ser o circuito de rua mais rápido da F1, o traçado apresenta curvas rápidas, zonas de DRS e corridas geralmente caóticas, com safety cars, toques e estratégias de pneus sendo decisivos para o resultado final.

A prova passou a ser disputada no início da temporada a partir de 2022, ganhando status estratégico para o campeonato e grande visibilidade por ocorrer à noite, sob luz artificial. Em apenas quatro edições, o GP já se consolidou como uma das etapas mais técnicas e exigentes do calendário.

Desde sua criação, nomes como Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Pérez já venceram a corrida, com destaque para o domínio recente da equipe Red Bull Racing. A seguir, confira todos os vencedores ano a ano.

Todos os vencedores do GP da Arábia Saudita de F1

2021 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 - Max Verstappen (Red Bull Racing-RBPT)

2023 - Sergio Pérez México (Red Bull Racing-Honda)

2024 - Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda)

2025 - Oscar Piastri (McLaren)

Maiores vencedores do GP da Arábia Saudita

Pilotos com mais vitórias:

Max Verstappen – 2 vitórias (2022, 2024)

Lewis Hamilton – 1 vitória (2021)

Sergio Pérez – 1 vitória (2023)

Oscar Piastri – 1 vitória (2025)

Equipes com mais vitórias:

Red Bull Racing – 3 vitórias (2022, 2023, 2024)

Mercedes – 1 vitória (2021)

McLaren – 1 vitória (2025)

Fabricantes de motor com mais vitórias:

Honda RBPT – 2 vitórias (2023, 2024)

Mercedes – 2 vitórias (2021, 2025)

Honda (Red Bull) – 1 vitória (2022)

Curiosidades do GP da Arábia Saudita